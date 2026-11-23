МОСКВА, 23 ноя – ПРАЙМ. За последние 20 лет БРИКС прошел большой путь. Объединение, которое начиналось с четырех стран — Бразилии, России, Индии и Китая, — в 2010 году пополнила ЮАР, а в 2023-м число участников выросло сразу до десяти. Такое расширение отражает усиление геополитических рисков в мировой экономике и общий тренд на многополярность. Страны хотят сохранять открытые экономики, но при этом строить сотрудничество на справедливой, равноправной и взаимовыгодной основе — с уважением к национальной специфике и традициям.Важно, что БРИКС позиционирует себя как открытую платформу. Он не стремится отгородиться от третьих стран или выступать против них. Для сравнения: интеграция в рамках ЕС, по сути, работает наоборот — чем ближе страны союза друг к другу, тем сильнее они отдаляются от остальных.БРИКС развивает политическое и экономическое сотрудничество, чтобы повышать уровень социально-экономического развития в мире. При этом участники сильно различаются по уровню развития: здесь и сравнительно бедная Эфиопия, и обеспеченные Китай и ОАЭ. Вступление новых членов отражает их стремление отстаивать свои экономические и политические интересы на мировой арене — особенно на фоне усилившегося давления со стороны Запада.Геополитическая обстановка сегодня, пожалуй, худшая со времен Второй мировой войны. Это привело к росту торгового протекционизма, множественным санкциям, ухудшению продовольственной и энергетической безопасности и увеличению технологического разрыва между развитыми и развивающимися странами. Чтобы не остаться хроническими аутсайдерами, последние тянутся к таким объединениям, как БРИКС, для решения своих задач в социальной, экономической и технологической сферах.Ключевой приоритет сотрудничества — устойчивость экономического развития. Одно из направлений — энергетическая безопасность; этот аспект особо подчеркивался на трехсторонней встрече Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа 18 ноября. Помимо энергетики, важно сотрудничество в сельском хозяйстве, инфраструктуре (включая транспортно-логистическую связанность) и здравоохранении. Отдельная задача — совершенствование глобальных цепочек поставок, особенно на фоне ограничений судоходства в Черном море и Ормузском проливе. В итоге развивающиеся страны расширенного БРИКС намерены сами принимать решения по ключевым вопросам международных экономических отношений, не согласовывая их с планами Запада.Еще один важный момент: БРИКС развивает открытое сотрудничество как противовес изоляции отдельных стран. В этих условиях нужно формировать открытую архитектуру глобальной финансовой системы с равноправным доступом к механизмам мировых рынков ссудного капитала. Новый банк развития БРИКС как раз призван ускорить это стремление. А собственный подход стран к "зеленой" экономике должен учитывать экономические и энергетические интересы развивающихся стран — на этом и будет строиться их новая промышленная политика, а не нарративы низкоуглеродной повестки, продвигаемые развитыми странами.В 2026 году страны БРИКС в большей степени подвержены воздействию глобальных шоков и региональных конфликтов, которые серьезно нарушают участие многих стран в международной торговле и по-новому актуализируют вопросы устойчивости цепочек поставок. БРИКС, в который уже входят страны с 40% населения мира, может стать серьезным рычагом структурных трансформаций в глобальном регулировании мировой экономики — когда будут учтены ранее не принимавшиеся во внимание интересы многих развивающихся стран. Эксперты справедливо отмечают: благодаря сотрудничеству в рамках БРИКС развивающиеся страны стали намного заметнее в системе принятия глобальных решений. Современный миропорядок становится все более репрезентативным.Повестка БРИКС заметно шире той, что была при создании объединения. Теперь она охватывает институциональное реформирование экономики, финансирование международной торговли, технологическое развитие и более тесную координацию стран по многим вопросам. В составе БРИКС — ключевые потребители и производители технологических и энергетических ресурсов, поэтому сотрудничество в этих сферах имеет первостепенное значение для мировой экономики.На ближайшие годы одним из приоритетов станет преодоление и предупреждение критических сбоев в глобальных цепочках поставок, нарушающих международную торговлю. Также важную роль будет играть развитие всеобъемлющей цифровой инфраструктуры развивающихся стран и разработка новых совместных механизмов финансирования устойчивого развития — включая финтех и другие альтернативные инструменты. Это особенно актуально при дефиците капитала в развивающихся странах, когда большая его часть сконцентрирована в развитых.Таким образом, качественно новый этап развития БРИКС связан как с расширением состава участников, так и с более тесным экономическим сотрудничеством и диверсификацией направлений взаимодействия. В перспективе прочность этого взаимодействия будет обеспечиваться прежде всего устойчивостью экономик стран объединения. Кроме того, необходимо стремиться к обеспечению раздробленности экономического регулирования между странами БРИКС — это обеспечит в будущем их более глубокую структурную интеграцию.Автор: Владимир Строев, ректор Государственного университета управления, д.э.н., профессор
МОСКВА, 23 ноя – ПРАЙМ. За последние 20 лет БРИКС прошел большой путь. Объединение, которое начиналось с четырех стран — Бразилии, России, Индии и Китая, — в 2010 году пополнила ЮАР, а в 2023-м число участников выросло сразу до десяти. Такое расширение отражает усиление геополитических рисков в мировой экономике и общий тренд на многополярность. Страны хотят сохранять открытые экономики, но при этом строить сотрудничество на справедливой, равноправной и взаимовыгодной основе — с уважением к национальной специфике и традициям.
Важно, что БРИКС позиционирует себя как открытую платформу. Он не стремится отгородиться от третьих стран или выступать против них. Для сравнения: интеграция в рамках ЕС, по сути, работает наоборот — чем ближе страны союза друг к другу, тем сильнее они отдаляются от остальных.
БРИКС развивает политическое и экономическое сотрудничество, чтобы повышать уровень социально-экономического развития в мире. При этом участники сильно различаются по уровню развития: здесь и сравнительно бедная Эфиопия, и обеспеченные Китай и ОАЭ. Вступление новых членов отражает их стремление отстаивать свои экономические и политические интересы на мировой арене — особенно на фоне усилившегося давления со стороны Запада.
Геополитическая обстановка сегодня, пожалуй, худшая со времен Второй мировой войны. Это привело к росту торгового протекционизма, множественным санкциям, ухудшению продовольственной и энергетической безопасности и увеличению технологического разрыва между развитыми и развивающимися странами. Чтобы не остаться хроническими аутсайдерами, последние тянутся к таким объединениям, как БРИКС, для решения своих задач в социальной, экономической и технологической сферах.
Ключевой приоритет сотрудничества — устойчивость экономического развития. Одно из направлений — энергетическая безопасность; этот аспект особо подчеркивался на трехсторонней встрече Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа 18 ноября. Помимо энергетики, важно сотрудничество в сельском хозяйстве, инфраструктуре (включая транспортно-логистическую связанность) и здравоохранении. Отдельная задача — совершенствование глобальных цепочек поставок, особенно на фоне ограничений судоходства в Черном море и Ормузском проливе. В итоге развивающиеся страны расширенного БРИКС намерены сами принимать решения по ключевым вопросам международных экономических отношений, не согласовывая их с планами Запада.
Еще один важный момент: БРИКС развивает открытое сотрудничество как противовес изоляции отдельных стран. В этих условиях нужно формировать открытую архитектуру глобальной финансовой системы с равноправным доступом к механизмам мировых рынков ссудного капитала. Новый банк развития БРИКС как раз призван ускорить это стремление. А собственный подход стран к "зеленой" экономике должен учитывать экономические и энергетические интересы развивающихся стран — на этом и будет строиться их новая промышленная политика, а не нарративы низкоуглеродной повестки, продвигаемые развитыми странами.
В 2026 году страны БРИКС в большей степени подвержены воздействию глобальных шоков и региональных конфликтов, которые серьезно нарушают участие многих стран в международной торговле и по-новому актуализируют вопросы устойчивости цепочек поставок. БРИКС, в который уже входят страны с 40% населения мира, может стать серьезным рычагом структурных трансформаций в глобальном регулировании мировой экономики — когда будут учтены ранее не принимавшиеся во внимание интересы многих развивающихся стран. Эксперты справедливо отмечают: благодаря сотрудничеству в рамках БРИКС развивающиеся страны стали намного заметнее в системе принятия глобальных решений. Современный миропорядок становится все более репрезентативным.
Повестка БРИКС заметно шире той, что была при создании объединения. Теперь она охватывает институциональное реформирование экономики, финансирование международной торговли, технологическое развитие и более тесную координацию стран по многим вопросам. В составе БРИКС — ключевые потребители и производители технологических и энергетических ресурсов, поэтому сотрудничество в этих сферах имеет первостепенное значение для мировой экономики.
На ближайшие годы одним из приоритетов станет преодоление и предупреждение критических сбоев в глобальных цепочках поставок, нарушающих международную торговлю. Также важную роль будет играть развитие всеобъемлющей цифровой инфраструктуры развивающихся стран и разработка новых совместных механизмов финансирования устойчивого развития — включая финтех и другие альтернативные инструменты. Это особенно актуально при дефиците капитала в развивающихся странах, когда большая его часть сконцентрирована в развитых.
Таким образом, качественно новый этап развития БРИКС связан как с расширением состава участников, так и с более тесным экономическим сотрудничеством и диверсификацией направлений взаимодействия. В перспективе прочность этого взаимодействия будет обеспечиваться прежде всего устойчивостью экономик стран объединения. Кроме того, необходимо стремиться к обеспечению раздробленности экономического регулирования между странами БРИКС — это обеспечит в будущем их более глубокую структурную интеграцию.
Автор: Владимир Строев, ректор Государственного университета управления, д.э.н., профессор
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.