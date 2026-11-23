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БРИКС как новый формат глобального экономического регулирования

БРИКС как новый формат глобального экономического регулирования - 23.11.2026, ПРАЙМ

БРИКС как новый формат глобального экономического регулирования

За последние 20 лет БРИКС прошел большой путь. Объединение, которое начиналось с четырех стран — Бразилии, России, Индии и Китая, — в 2010 году пополнила ЮАР, а | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T06:06+0300

2026-11-23T06:06+0300

2026-11-23T06:06+0300

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МОСКВА, 23 ноя – ПРАЙМ. За последние 20 лет БРИКС прошел большой путь. Объединение, которое начиналось с четырех стран — Бразилии, России, Индии и Китая, — в 2010 году пополнила ЮАР, а в 2023-м число участников выросло сразу до десяти. Такое расширение отражает усиление геополитических рисков в мировой экономике и общий тренд на многополярность. Страны хотят сохранять открытые экономики, но при этом строить сотрудничество на справедливой, равноправной и взаимовыгодной основе — с уважением к национальной специфике и традициям.Важно, что БРИКС позиционирует себя как открытую платформу. Он не стремится отгородиться от третьих стран или выступать против них. Для сравнения: интеграция в рамках ЕС, по сути, работает наоборот — чем ближе страны союза друг к другу, тем сильнее они отдаляются от остальных.БРИКС развивает политическое и экономическое сотрудничество, чтобы повышать уровень социально-экономического развития в мире. При этом участники сильно различаются по уровню развития: здесь и сравнительно бедная Эфиопия, и обеспеченные Китай и ОАЭ. Вступление новых членов отражает их стремление отстаивать свои экономические и политические интересы на мировой арене — особенно на фоне усилившегося давления со стороны Запада.Геополитическая обстановка сегодня, пожалуй, худшая со времен Второй мировой войны. Это привело к росту торгового протекционизма, множественным санкциям, ухудшению продовольственной и энергетической безопасности и увеличению технологического разрыва между развитыми и развивающимися странами. Чтобы не остаться хроническими аутсайдерами, последние тянутся к таким объединениям, как БРИКС, для решения своих задач в социальной, экономической и технологической сферах.Ключевой приоритет сотрудничества — устойчивость экономического развития. Одно из направлений — энергетическая безопасность; этот аспект особо подчеркивался на трехсторонней встрече Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа 18 ноября. Помимо энергетики, важно сотрудничество в сельском хозяйстве, инфраструктуре (включая транспортно-логистическую связанность) и здравоохранении. Отдельная задача — совершенствование глобальных цепочек поставок, особенно на фоне ограничений судоходства в Черном море и Ормузском проливе. В итоге развивающиеся страны расширенного БРИКС намерены сами принимать решения по ключевым вопросам международных экономических отношений, не согласовывая их с планами Запада.Еще один важный момент: БРИКС развивает открытое сотрудничество как противовес изоляции отдельных стран. В этих условиях нужно формировать открытую архитектуру глобальной финансовой системы с равноправным доступом к механизмам мировых рынков ссудного капитала. Новый банк развития БРИКС как раз призван ускорить это стремление. А собственный подход стран к "зеленой" экономике должен учитывать экономические и энергетические интересы развивающихся стран — на этом и будет строиться их новая промышленная политика, а не нарративы низкоуглеродной повестки, продвигаемые развитыми странами.В 2026 году страны БРИКС в большей степени подвержены воздействию глобальных шоков и региональных конфликтов, которые серьезно нарушают участие многих стран в международной торговле и по-новому актуализируют вопросы устойчивости цепочек поставок. БРИКС, в который уже входят страны с 40% населения мира, может стать серьезным рычагом структурных трансформаций в глобальном регулировании мировой экономики — когда будут учтены ранее не принимавшиеся во внимание интересы многих развивающихся стран. Эксперты справедливо отмечают: благодаря сотрудничеству в рамках БРИКС развивающиеся страны стали намного заметнее в системе принятия глобальных решений. Современный миропорядок становится все более репрезентативным.Повестка БРИКС заметно шире той, что была при создании объединения. Теперь она охватывает институциональное реформирование экономики, финансирование международной торговли, технологическое развитие и более тесную координацию стран по многим вопросам. В составе БРИКС — ключевые потребители и производители технологических и энергетических ресурсов, поэтому сотрудничество в этих сферах имеет первостепенное значение для мировой экономики.На ближайшие годы одним из приоритетов станет преодоление и предупреждение критических сбоев в глобальных цепочках поставок, нарушающих международную торговлю. Также важную роль будет играть развитие всеобъемлющей цифровой инфраструктуры развивающихся стран и разработка новых совместных механизмов финансирования устойчивого развития — включая финтех и другие альтернативные инструменты. Это особенно актуально при дефиците капитала в развивающихся странах, когда большая его часть сконцентрирована в развитых.Таким образом, качественно новый этап развития БРИКС связан как с расширением состава участников, так и с более тесным экономическим сотрудничеством и диверсификацией направлений взаимодействия. В перспективе прочность этого взаимодействия будет обеспечиваться прежде всего устойчивостью экономик стран объединения. Кроме того, необходимо стремиться к обеспечению раздробленности экономического регулирования между странами БРИКС — это обеспечит в будущем их более глубокую структурную интеграцию.Автор: Владимир Строев, ректор Государственного университета управления, д.э.н., профессор

китай

запад

бразилия

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Владимир Строев https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/0a/06/873973484_191:0:991:800_100x100_80_0_0_fd3278615ef07b2cecef13ac31389fdb.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владимир Строев https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/0a/06/873973484_191:0:991:800_100x100_80_0_0_fd3278615ef07b2cecef13ac31389fdb.jpg

мнения аналитиков, мировая экономика, китай, запад, ес, владимир путин, си цзиньпин, дональд трамп, бразилия, брикс