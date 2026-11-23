https://1prime.ru/20261123/byd-875461272.html
В Европе запретили продажу китайского внедорожника из-за сходства с Land Rover
В Европе запретили продажу китайского внедорожника из-за сходства с Land Rover - 23.11.2026, ПРАЙМ
В Европе запретили продажу китайского внедорожника из-за сходства с Land Rover
Окружной суд Нидерландов в Гааге запретил продажи в Евросоюзе внедорожника китайской BYD, признав, что он нарушает права на дизайн Defender, самой популярной... | 23.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-23T15:33+0300
2026-11-23T15:33+0300
2026-11-23T15:33+0300
бизнес
европа
byd
ес
нидерланды
гаага
land rover
https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/0b/17/875460721_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_d30c8a5a9d44dd8ca2b2fd6e4a3bbcaf.jpg
МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Окружной суд Нидерландов в Гааге запретил продажи в Евросоюзе внедорожника китайской BYD, признав, что он нарушает права на дизайн Defender, самой популярной модели Jaguar Land Rover, сообщает Reuters.Иск был подан в этом году после того, как BYD объявила на британском сайте, что семиместный Ti7 доступен для заказа, а поставки клиентам начнутся в январе 2027 года. В Китае та же модель вышла в прошлом году. "В рамках данного упрощенного производства судья... постановил, что Ti7 нарушает европейские стандарты дизайна Jaguar Land Rover. Характерные и отличительные элементы дизайна отражены в BYD Ti7", — говорится в постановлении суда .По данным автомобильных СМИ, сходство проявляется в угловатом силуэте с плоской крышей, вертикальных пропорциях, стиле задней двери, квадратных колесных арках и сплошной панели в цвет кузова за задней пассажирской дверью.До разрешения спора об интеллектуальной собственности суд также запретил производить автомобиль на новом заводе компании в Венгрии, который должен начать серийный выпуск в начале следующего года. При этом суд признал, что не обладает юрисдикцией в отношении британской "дочки" BYD.В JLR заявили, что защищают свою интеллектуальную собственность, и отказались от дальнейших комментариев, так как разбирательство продолжается. BYD "категорически не согласна" с решением и намерена его обжаловать. По мнению компании, Ti7 — результат собственной независимой дизайнерской работы и не нарушает права JLR.
https://1prime.ru/20261120/mintrans-875400012.html
европа
нидерланды
гаага
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/0b/17/875460721_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_1a69c81f88628a4848120d88cd4db993.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, европа, byd, ес, нидерланды, гаага, land rover
Бизнес, ЕВРОПА, BYD, ЕС, НИДЕРЛАНДЫ, Гаага, Land Rover
В Европе запретили продажу китайского внедорожника из-за сходства с Land Rover
Суд запретил продажу в ЕС китайского внедорожника BYD из-за сходства с Land Rover Defender
МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ.
Окружной суд Нидерландов в Гааге запретил продажи в Евросоюзе внедорожника китайской BYD, признав, что он нарушает права на дизайн Defender, самой популярной модели Jaguar Land Rover, сообщает
Reuters.
Иск был подан в этом году после того, как BYD объявила на британском сайте, что семиместный Ti7 доступен для заказа, а поставки клиентам начнутся в январе 2027 года. В Китае та же модель вышла в прошлом году.
Минтранс хочет разрешить россиянам ездить в Китай на личных авто
"В рамках данного упрощенного производства судья... постановил, что Ti7 нарушает европейские стандарты дизайна Jaguar Land Rover. Характерные и отличительные элементы дизайна отражены в BYD Ti7", — говорится в постановлении суда .
По данным автомобильных СМИ, сходство проявляется в угловатом силуэте с плоской крышей, вертикальных пропорциях, стиле задней двери, квадратных колесных арках и сплошной панели в цвет кузова за задней пассажирской дверью.
До разрешения спора об интеллектуальной собственности суд также запретил производить автомобиль на новом заводе компании в Венгрии, который должен начать серийный выпуск в начале следующего года. При этом суд признал, что не обладает юрисдикцией в отношении британской "дочки" BYD.
В JLR заявили, что защищают свою интеллектуальную собственность, и отказались от дальнейших комментариев, так как разбирательство продолжается. BYD "категорически не согласна" с решением и намерена его обжаловать. По мнению компании, Ti7 — результат собственной независимой дизайнерской работы и не нарушает права JLR.