https://1prime.ru/20261123/byd-875461272.html

В Европе запретили продажу китайского внедорожника из-за сходства с Land Rover

В Европе запретили продажу китайского внедорожника из-за сходства с Land Rover - 23.11.2026, ПРАЙМ

В Европе запретили продажу китайского внедорожника из-за сходства с Land Rover

Окружной суд Нидерландов в Гааге запретил продажи в Евросоюзе внедорожника китайской BYD, признав, что он нарушает права на дизайн Defender, самой популярной... | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T15:33+0300

2026-11-23T15:33+0300

2026-11-23T15:33+0300

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МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Окружной суд Нидерландов в Гааге запретил продажи в Евросоюзе внедорожника китайской BYD, признав, что он нарушает права на дизайн Defender, самой популярной модели Jaguar Land Rover, сообщает Reuters.Иск был подан в этом году после того, как BYD объявила на британском сайте, что семиместный Ti7 доступен для заказа, а поставки клиентам начнутся в январе 2027 года. В Китае та же модель вышла в прошлом году. "В рамках данного упрощенного производства судья... постановил, что Ti7 нарушает европейские стандарты дизайна Jaguar Land Rover. Характерные и отличительные элементы дизайна отражены в BYD Ti7", — говорится в постановлении суда .По данным автомобильных СМИ, сходство проявляется в угловатом силуэте с плоской крышей, вертикальных пропорциях, стиле задней двери, квадратных колесных арках и сплошной панели в цвет кузова за задней пассажирской дверью.До разрешения спора об интеллектуальной собственности суд также запретил производить автомобиль на новом заводе компании в Венгрии, который должен начать серийный выпуск в начале следующего года. При этом суд признал, что не обладает юрисдикцией в отношении британской "дочки" BYD.В JLR заявили, что защищают свою интеллектуальную собственность, и отказались от дальнейших комментариев, так как разбирательство продолжается. BYD "категорически не согласна" с решением и намерена его обжаловать. По мнению компании, Ti7 — результат собственной независимой дизайнерской работы и не нарушает права JLR.

https://1prime.ru/20261120/mintrans-875400012.html

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бизнес, европа, byd, ес, нидерланды, гаага, land rover