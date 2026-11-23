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Чехия продлила до конца года меры по борьбе с высокими ценами на топливо

Чехия продлила до конца года меры по борьбе с высокими ценами на топливо - 23.11.2026, ПРАЙМ

Чехия продлила до конца года меры по борьбе с высокими ценами на топливо

Правительство Чехии продлило до конца года меры по борьбе с высокими ценами на автомобильное топливо, минфин продолжит устанавливать ежедневные потолки цен на... | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T18:08+0300

2026-11-23T18:08+0300

2026-11-23T18:08+0300

чехия

словакия

германия

минфин

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ПРАГА, 23 ноя - ПРАЙМ. Правительство Чехии продлило до конца года меры по борьбе с высокими ценами на автомобильное топливо, минфин продолжит устанавливать ежедневные потолки цен на дизельное топливо и бензин, а также сохранит в силе сниженный акцизный налог на дизтопливо и ограничение наценок торговцев, сообщила в понедельник журналистам глава минфина Алена Шиллерова. "Правительство приняло решение о продлении до конца этого года мер по борьбе с высокими ценами на автомобильное топливо. Минфин, как и прежде, будет устанавливать ежедневные потолки цен на оба вида автотоплива, а также сохранит в силе сниженный акцизный налог на дизтопливо и ограничение наценок продавцов топлива", - сказала Шиллерова. Минфин с начала октября ежедневно устанавливает максимальные цены на бензин и дизтопливо, которые определяются на основе средней цены на фондовой бирже, а также регулируемой маржи трейдеров в размере 2,5 кроны (около 1 евро) за один литр топлива. Одновременно государство снизило акцизный налог на дизельное топливо с первоначальных 9,95 кроны (около 4 евро) до 8,01 кроны (около 3,2 евро) за один литр. Налог на бензин остался без изменений. По словам Шиллеровой, регулирование по-прежнему приносит свои плоды. "Принятые меры доказали свою эффективность и оказывают сильный антиинфляционный эффект", - сказала министр. Она напомнила, что соседние государства также ввели меры против завышенных цен на топливо. Минфин предварительно рассмотрел действия соседних стран, прежде чем принять решение о продлении. "Польша и Словакия продолжают регулировать цены, а Германия готовит законопроект с целью введения потолка цен на топливо", - добавила Шиллерова. Цены на топливо растут в этом году в связи с конфликтом на Ближнем Востоке, который вспыхнул после американских и израильских ударов по Ирану в конце февраля. В ответ на действия США и Израиля Тегеран заблокировал Ормузский пролив, являющийся ключевым маршрутом для транспортировки нефти и других видов сырья из Персидского залива.

чехия

словакия

германия

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чехия, словакия, германия, минфин