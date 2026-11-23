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Задержанному губернатору Мурманской области грозит до 15 лет колонии
Задержанному губернатору Мурманской области грозит до 15 лет колонии - 23.11.2026, ПРАЙМ
Задержанному губернатору Мурманской области грозит до 15 лет колонии
Задержанному по делу о хищении и растрате бюджетных средств губернатору Мурманской области Андрею Чибису грозит до 15 лет колонии, заявил РИА Новости опрошенный | 23.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-23T20:56+0300
2026-11-23T20:56+0300
2026-11-23T20:56+0300
общество
финансы
россия
мосгорсуд
мвд
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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Задержанному по делу о хищении и растрате бюджетных средств губернатору Мурманской области Андрею Чибису грозит до 15 лет колонии, заявил РИА Новости опрошенный в качестве эксперта бывший судья Мосгорсуда, адвокат Сергей Груздев. Ранее в понедельник сотрудники МВД России задержали Чибиса. В рамках уголовного дела по обвинению группы лиц ему вменяют хищение более 39 миллионов рублей бюджетных средств минстроя области, растрату свыше 1 миллиарда рублей минтранспорта региона, выделенных на реконструкцию автодороги Апатиты – Кировск, а также незаконные валютные операции. "За совершение преступлений по данным статьям УК РФ максимальное наказание составляет 10 лет лишения свободы за каждое преступление. Однако при признании виновным в нескольких преступлениях, согласно части 3 статьи 69 УК РФ, максимальное наказание по их совокупности может составить 15 лет лишения свободы", - сказал собеседник агентства.
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общество , финансы, россия, мосгорсуд, мвд
Общество , Финансы, РОССИЯ, Мосгорсуд, МВД
Задержанному губернатору Мурманской области грозит до 15 лет колонии
Задержанному губернатору Мурманской области Чибису грозит до 15 лет колонии
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Задержанному по делу о хищении и растрате бюджетных средств губернатору Мурманской области Андрею Чибису грозит до 15 лет колонии, заявил РИА Новости опрошенный в качестве эксперта бывший судья Мосгорсуда, адвокат Сергей Груздев.
Ранее в понедельник сотрудники МВД России
задержали Чибиса. В рамках уголовного дела по обвинению группы лиц ему вменяют хищение более 39 миллионов рублей бюджетных средств минстроя области, растрату свыше 1 миллиарда рублей минтранспорта региона, выделенных на реконструкцию автодороги Апатиты – Кировск, а также незаконные валютные операции.
"За совершение преступлений по данным статьям УК РФ максимальное наказание составляет 10 лет лишения свободы за каждое преступление. Однако при признании виновным в нескольких преступлениях, согласно части 3 статьи 69 УК РФ, максимальное наказание по их совокупности может составить 15 лет лишения свободы", - сказал собеседник агентства.