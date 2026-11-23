https://1prime.ru/20261123/chibis-875471528.html

Задержанному губернатору Мурманской области грозит до 15 лет колонии

Задержанному губернатору Мурманской области грозит до 15 лет колонии - 23.11.2026, ПРАЙМ

Задержанному губернатору Мурманской области грозит до 15 лет колонии

Задержанному по делу о хищении и растрате бюджетных средств губернатору Мурманской области Андрею Чибису грозит до 15 лет колонии, заявил РИА Новости опрошенный | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T20:56+0300

2026-11-23T20:56+0300

2026-11-23T20:56+0300

общество

финансы

россия

мосгорсуд

мвд

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875471528.jpg?1795456592

МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Задержанному по делу о хищении и растрате бюджетных средств губернатору Мурманской области Андрею Чибису грозит до 15 лет колонии, заявил РИА Новости опрошенный в качестве эксперта бывший судья Мосгорсуда, адвокат Сергей Груздев. Ранее в понедельник сотрудники МВД России задержали Чибиса. В рамках уголовного дела по обвинению группы лиц ему вменяют хищение более 39 миллионов рублей бюджетных средств минстроя области, растрату свыше 1 миллиарда рублей минтранспорта региона, выделенных на реконструкцию автодороги Апатиты – Кировск, а также незаконные валютные операции. "За совершение преступлений по данным статьям УК РФ максимальное наказание составляет 10 лет лишения свободы за каждое преступление. Однако при признании виновным в нескольких преступлениях, согласно части 3 статьи 69 УК РФ, максимальное наказание по их совокупности может составить 15 лет лишения свободы", - сказал собеседник агентства.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , финансы, россия, мосгорсуд, мвд