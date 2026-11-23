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Различные виды пенсий в 2027 году будут получать 43 миллиона россиян
Различные виды пенсий в 2027 году будут получать 43 миллиона россиян - 23.11.2026, ПРАЙМ
Различные виды пенсий в 2027 году будут получать 43 миллиона россиян
Различные виды пенсий в 2027 году будут получать 43 миллиона россиян, сообщил РИА Новости председатель Социального фонда России Сергей Чирков. | 23.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-23T02:31+0300
2026-11-23T02:31+0300
2026-11-23T08:20+0300
россия
сергей чирков
социальный фонд
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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Различные виды пенсий в 2027 году будут получать 43 миллиона россиян, сообщил РИА Новости председатель Социального фонда России Сергей Чирков. "Пенсии в 2027 году будут получать 43 миллиона человек", - сказал Чирков. Он отметил, что речь идет о получателях всех видов пенсий - по старости, инвалидности, потере кормильца, а также о социальных пенсионных выплатах. В общую статистику включены граждане по всей стране, в том числе жители исторических регионов.
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россия, сергей чирков, социальный фонд
РОССИЯ, Сергей Чирков, Социальный фонд
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Различные виды пенсий в 2027 году будут получать 43 миллиона россиян, сообщил РИА Новости председатель Социального фонда России Сергей Чирков.
"Пенсии в 2027 году будут получать 43 миллиона человек", - сказал Чирков.
Он отметил, что речь идет о получателях всех видов пенсий - по старости, инвалидности, потере кормильца, а также о социальных пенсионных выплатах. В общую статистику включены граждане по всей стране, в том числе жители исторических регионов.