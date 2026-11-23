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Компания Crowdstrike приобретает облачную Zscaler почти за 44 миллиарда долларов

Компания Crowdstrike приобретает облачную Zscaler почти за 44 миллиарда долларов - 23.11.2026, ПРАЙМ

Компания Crowdstrike приобретает облачную Zscaler почти за 44 миллиарда долларов

Crowdstrike приобретает компанию из сферы облачной информационной безопасности Zscaler за 43,9 миллиарда долларов, сообщается в пресс-релизе этой американской... | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T14:48+0300

2026-11-23T14:48+0300

2026-11-23T15:08+0300

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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Crowdstrike приобретает компанию из сферы облачной информационной безопасности Zscaler за 43,9 миллиарда долларов, сообщается в пресс-релизе этой американской компании, занимающейся кибербезопасностью."Crowdstrike и Zscaler объявили сегодня о заключении окончательного соглашения, согласно которому Crowdstrike приобретет Zscaler", - говорится в релизе.Согласно условиям соглашения, акционеры Zscaler получат 1,135 акции Crowdstrike за каждую принадлежащую им обыкновенную акцию Zscaler, или примерно 260,41 доллара за акцию Zscaler. Это оценивает Zscaler примерно в 43,9 миллиарда долларов, что примерно на 34% больше текущей стоимости компании по состоянию на закрытие торгов 20 ноября.На предторгах в США акции Crowdstrike дешевеют на 9,3%, Zscaler - дорожают на 16,2%. Такая динамика наблюдается на фоне снижения индекса высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite второй месяц подряд.Переход активов ожидается до 31 января 2028 года, также следует из релиза.Американская Crowdstrike основана в 2011 году, работает в сфере кибербезопасности. Разрабатывает платформу Crowdstrike Falcon.Zscaler - американская компания, работающая в сфере облачной кибербезопасности, представляет платформу Zero Trust Exchange. Основана в 2007 году. Штат составляет более 8 тысяч сотрудников.

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