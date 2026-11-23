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Кабмин внес законопроект о продлении "дальневосточной надбавки" до 2035 года

Кабмин внес законопроект о продлении "дальневосточной надбавки" до 2035 года - 23.11.2026, ПРАЙМ

Кабмин внес законопроект о продлении "дальневосточной надбавки" до 2035 года

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о продлении до 2035 года "дальневосточной надбавки" на оптовом рынке электроэнергии, следует из ее базы... | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T15:06+0300

2026-11-23T15:06+0300

2026-11-23T15:11+0300

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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Правительство России внесло в Госдуму законопроект о продлении до 2035 года "дальневосточной надбавки" на оптовом рынке электроэнергии, следует из ее базы данных.Документ разработан во исполнение поручения президента РФ по вопросам развития топливно-энергетического комплекса Дальневосточного федерального округа (ДФО).Законопроект продлевает до 2035 года срок применения надбавки к цене на мощность, поставляемую в ценовых зонах оптового рынка производителями электроэнергии (мощности), в целях достижения в ДФО планируемых на следующий период регулирования базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию.Размер этой надбавки фиксируется на уровне 2025 года. При этом предусматривается возможность направления 50% средств, получаемых за счет ее применения, на финансирование развития энергетической инфраструктуры в изолированных энергосистемах, локальных энергорайонах и на льготное финансирование проектов, реализуемых в ДФО.Согласно пояснительной записке, собранные за счет надбавки средства в первую очередь планируется направить на модернизацию неэффективной дизельной генерации, а также на строительство генерирующих и электросетевых объектов на территориях, в границах которых торговля мощностью осуществляется по регулируемым тарифам и в настоящее время отсутствуют иные механизмы гарантированного возврата инвестиций.Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2028 года. Такой срок в пояснительной записке объясняется необходимостью сохранения действующих условий применения "дальневосточной надбавки" и внесения соответствующих изменений в нормативно-правовые акты правительства, касающейся продления до 2035 года срока ее применения и пересмотра целей ее применения.

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бизнес, сша, nasdaq composite, госдума