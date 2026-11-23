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Губернатор Чибис задержан по делу о хищении более 1 миллиарда рублей
Губернатор Чибис задержан по делу о хищении более 1 миллиарда рублей - 23.11.2026, ПРАЙМ
Губернатор Чибис задержан по делу о хищении более 1 миллиарда рублей
Уголовное дело, по которому задержан губернатор Мурманской области Андрей Чибис, касается реконструкции автодороги Апатиты – Кировск, сообщила официальный... | 23.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-23T20:24+0300
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МОСКВА, 23 ноя – ПРАЙМ. Уголовное дело, по которому задержан губернатор Мурманской области Андрей Чибис, касается реконструкции автодороги Апатиты – Кировск, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. В понедельник МВД РФ сообщило задержании губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Ведомство продолжает предварительное расследование уголовного дела по обвинению группы лиц по части 4 статьи 159, части 4 статьи 160, пунктам "а", "б" части 3 статьи 193.1 УК РФ. "Им (группе лиц – ред) инкриминируется хищение бюджетных денежных средств министерства строительства Мурманской области в сумме свыше 39 миллионов рублей, растрата бюджетных средств министерства транспорта Мурманской области, выделенных на реконструкцию автодороги Апатиты – Кировск в сумме свыше 1 миллиарда рублей, а также незаконные валютные операции", - сказала Волк.
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общество , россия, москва, мвд
Общество , РОССИЯ, МОСКВА, МВД
Губернатор Чибис задержан по делу о хищении более 1 миллиарда рублей
Дело губернатора Чибиса: хищение более 1 миллиарда рублей на дорогу Апатиты — Кировск
МОСКВА, 23 ноя – ПРАЙМ. Уголовное дело, по которому задержан губернатор Мурманской области Андрей Чибис, касается реконструкции автодороги Апатиты – Кировск, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В понедельник МВД РФ сообщило задержании губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Ведомство продолжает предварительное расследование уголовного дела по обвинению группы лиц по части 4 статьи 159, части 4 статьи 160, пунктам "а", "б" части 3 статьи 193.1 УК РФ.
"Им (группе лиц – ред) инкриминируется хищение бюджетных денежных средств министерства строительства Мурманской области в сумме свыше 39 миллионов рублей, растрата бюджетных средств министерства транспорта Мурманской области, выделенных на реконструкцию автодороги Апатиты – Кировск в сумме свыше 1 миллиарда рублей, а также незаконные валютные операции", - сказала Волк.