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В ДНР увеличат число резервных источников питания для соцобъектов
В ДНР увеличат число резервных источников питания для соцобъектов - 23.11.2026, ПРАЙМ
В ДНР увеличат число резервных источников питания для соцобъектов
Количество резервных источников питания для социально значимых объектов, в том числе больниц, школ и детских садов, увеличат в ДНР на фоне перебоев с... | 23.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-23T16:25+0300
2026-11-23T16:25+0300
2026-11-23T16:25+0300
общество
лнр
крым
севастополь
сергей цивилев
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ДОНЕЦК, 23 ноя - ПРАЙМ. Количество резервных источников питания для социально значимых объектов, в том числе больниц, школ и детских садов, увеличат в ДНР на фоне перебоев с электроснабжением, рассказал журналистам первый замминистра угля и энергетики республики Александр Путяков.
"Большую работу ведем с заведениями, которые нуждаются в постоянной энергетике - это больницы, детские сады. Резервируются резервные источники питания. Стараемся эту работу наращивать. Принято решение о направлении в регион дополнительного оборудования для резервных источников питания", - сказал Путяков.
По его словам, в республике стараются оперативно устанавливать на местах дизельные генераторы и газопоршневые установки, которые должны помочь обеспечить бесперебойное электроснабжение.
В понедельник Минэнерго РФ сообщило о планах дополнительно обеспечить ДНР, ЛНР, Крым, Севастополь, Запорожскую и Херсонскую области энергетическим оборудованием. Вопросы поставок техники, а также формирования запасов топлива и материально-технических ресурсов обсуждались на совещаниях министра энергетики Сергея Цивилева с представителями профильных ведомств и региональных властей.
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общество , лнр, крым, севастополь, сергей цивилев
Общество , ЛНР, КРЫМ, СЕВАСТОПОЛЬ, Сергей Цивилев
ДОНЕЦК, 23 ноя - ПРАЙМ. Количество резервных источников питания для социально значимых объектов, в том числе больниц, школ и детских садов, увеличат в ДНР на фоне перебоев с электроснабжением, рассказал журналистам первый замминистра угля и энергетики республики Александр Путяков.
"Большую работу ведем с заведениями, которые нуждаются в постоянной энергетике - это больницы, детские сады. Резервируются резервные источники питания. Стараемся эту работу наращивать. Принято решение о направлении в регион дополнительного оборудования для резервных источников питания", - сказал Путяков.
По его словам, в республике стараются оперативно устанавливать на местах дизельные генераторы и газопоршневые установки, которые должны помочь обеспечить бесперебойное электроснабжение.
В понедельник Минэнерго РФ сообщило о планах дополнительно обеспечить ДНР, ЛНР, Крым, Севастополь, Запорожскую и Херсонскую области энергетическим оборудованием. Вопросы поставок техники, а также формирования запасов топлива и материально-технических ресурсов обсуждались на совещаниях министра энергетики Сергея Цивилева с представителями профильных ведомств и региональных властей.