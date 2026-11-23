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В ДНР увеличат число резервных источников питания для соцобъектов

В ДНР увеличат число резервных источников питания для соцобъектов - 23.11.2026, ПРАЙМ

В ДНР увеличат число резервных источников питания для соцобъектов

Количество резервных источников питания для социально значимых объектов, в том числе больниц, школ и детских садов, увеличат в ДНР на фоне перебоев с... | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T16:25+0300

2026-11-23T16:25+0300

2026-11-23T16:25+0300

общество

лнр

крым

севастополь

сергей цивилев

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ДОНЕЦК, 23 ноя - ПРАЙМ. Количество резервных источников питания для социально значимых объектов, в том числе больниц, школ и детских садов, увеличат в ДНР на фоне перебоев с электроснабжением, рассказал журналистам первый замминистра угля и энергетики республики Александр Путяков. "Большую работу ведем с заведениями, которые нуждаются в постоянной энергетике - это больницы, детские сады. Резервируются резервные источники питания. Стараемся эту работу наращивать. Принято решение о направлении в регион дополнительного оборудования для резервных источников питания", - сказал Путяков. По его словам, в республике стараются оперативно устанавливать на местах дизельные генераторы и газопоршневые установки, которые должны помочь обеспечить бесперебойное электроснабжение. В понедельник Минэнерго РФ сообщило о планах дополнительно обеспечить ДНР, ЛНР, Крым, Севастополь, Запорожскую и Херсонскую области энергетическим оборудованием. Вопросы поставок техники, а также формирования запасов топлива и материально-технических ресурсов обсуждались на совещаниях министра энергетики Сергея Цивилева с представителями профильных ведомств и региональных властей.

лнр

крым

севастополь

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общество , лнр, крым, севастополь, сергей цивилев