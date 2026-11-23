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Ремонтные бригады из других регионов помогают восстанавливать электросети в ДНР

Ремонтные бригады из других регионов помогают восстанавливать электросети в ДНР - 23.11.2026, ПРАЙМ

Ремонтные бригады из других регионов помогают восстанавливать электросети в ДНР

Ремонтные бригады энергетиков из других регионов России помогают восстанавливать поврежденные электросети в ДНР, сообщил первый замминистра угля и энергетики... | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T19:26+0300

2026-11-23T19:26+0300

2026-11-23T19:26+0300

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сергей цивилев

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ДОНЕЦК, 23 ноя - ПРАЙМ. Ремонтные бригады энергетиков из других регионов России помогают восстанавливать поврежденные электросети в ДНР, сообщил первый замминистра угля и энергетики республики Александр Путяков. "Мы не брошены, мы не одни, у нас есть регионы-шефы, у нас есть федеральный центр, у нас сформированная ремонтная бригада от других регионов, которые сюда прибывают и постоянно, и на ротационной основе включаются в работу очень оперативно", – сказал Путяков, отвечая на вопрос РИА Новости о помощи других регионов в восстановлении энергосистемы ДНР. По его словам, большой объем работы проводят специалисты из других регионов. В понедельник Минэнерго РФ сообщило о планах дополнительно обеспечить ДНР, ЛНР, Крым, Севастополь, Запорожскую и Херсонскую области энергетическим оборудованием. Вопросы поставок техники, а также формирования запасов топлива и материально-технических ресурсов обсуждались на совещаниях министра энергетики Сергея Цивилева с представителями профильных ведомств и региональных властей.

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крым

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россия, лнр, крым, севастополь, сергей цивилев