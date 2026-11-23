https://1prime.ru/20261123/dohody-875459491.html
Путин: доходы бюджета позволяют сбалансировать бюджеты регионов
Путин: доходы бюджета позволяют сбалансировать бюджеты регионов - 23.11.2026, ПРАЙМ
Путин: доходы бюджета позволяют сбалансировать бюджеты регионов
Доходы федерального бюджета позволяют сбалансировать бюджеты регинов, сообщил президент России Владимир Путин. | 23.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-23T15:00+0300
2026-11-23T15:00+0300
2026-11-23T15:16+0300
финансы
россия
владимир путин
даниил егоров
фнс россии
фнс
минфин
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875459491.jpg?1795436190
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Доходы федерального бюджета позволяют сбалансировать бюджеты регинов, сообщил президент России Владимир Путин. В понедельник глава государства принял в Кремле руководителя Федеральной налоговой службы Даниила Егорова. Они обсудили в том числе влияние налога на прибыль на бюджеты регионов. Егоров сообщил, что за 10 месяцев поступления по налогам составили 17,5 триллиона и выросли на 9,4%. "Но все-таки у некоторых регионов проблемы сохраняются. Примерно 10 регионов, да?" - уточнил Путин. Глава ФНС подтвердил, отметив, что налоговая база распределяется неравномерно. Он уточнил, что Минфин работает, чтобы сбалансировать бюджеты этих регионов. "Да, и доходы федерального бюджета позволят это сделать", - сказал Путин.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, владимир путин, даниил егоров, фнс россии, фнс, минфин
Финансы, РОССИЯ, Владимир Путин, Даниил Егоров, ФНС России, ФНС, Минфин
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Доходы федерального бюджета позволяют сбалансировать бюджеты регинов, сообщил президент России Владимир Путин.
В понедельник глава государства принял в Кремле руководителя Федеральной налоговой службы Даниила Егорова. Они обсудили в том числе влияние налога на прибыль на бюджеты регионов. Егоров сообщил, что за 10 месяцев поступления по налогам составили 17,5 триллиона и выросли на 9,4%.
"Но все-таки у некоторых регионов проблемы сохраняются. Примерно 10 регионов, да?" - уточнил Путин.
Глава ФНС подтвердил, отметив, что налоговая база распределяется неравномерно. Он уточнил, что Минфин работает, чтобы сбалансировать бюджеты этих регионов.
"Да, и доходы федерального бюджета позволят это сделать", - сказал Путин.