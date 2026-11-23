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Путин: доходы бюджета позволяют сбалансировать бюджеты регионов

Путин: доходы бюджета позволяют сбалансировать бюджеты регионов - 23.11.2026, ПРАЙМ

Путин: доходы бюджета позволяют сбалансировать бюджеты регионов

Доходы федерального бюджета позволяют сбалансировать бюджеты регинов, сообщил президент России Владимир Путин. | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T15:00+0300

2026-11-23T15:00+0300

2026-11-23T15:16+0300

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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Доходы федерального бюджета позволяют сбалансировать бюджеты регинов, сообщил президент России Владимир Путин. В понедельник глава государства принял в Кремле руководителя Федеральной налоговой службы Даниила Егорова. Они обсудили в том числе влияние налога на прибыль на бюджеты регионов. Егоров сообщил, что за 10 месяцев поступления по налогам составили 17,5 триллиона и выросли на 9,4%. "Но все-таки у некоторых регионов проблемы сохраняются. Примерно 10 регионов, да?" - уточнил Путин. Глава ФНС подтвердил, отметив, что налоговая база распределяется неравномерно. Он уточнил, что Минфин работает, чтобы сбалансировать бюджеты этих регионов. "Да, и доходы федерального бюджета позволят это сделать", - сказал Путин.

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финансы, россия, владимир путин, даниил егоров, фнс россии, фнс, минфин