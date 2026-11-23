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Убыточный рай: бизнесы россиян покидают Дубай, пишет Forbes

Убыточный рай: бизнесы россиян покидают Дубай, пишет Forbes - 23.11.2026, ПРАЙМ

Убыточный рай: бизнесы россиян покидают Дубай, пишет Forbes

Около 21% бизнесов российских предпринимателей, вышедших в Дубай после 2022 года, уже покинули эмират, пишет Forbes. | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T14:42+0300

2026-11-23T14:42+0300

2026-11-23T14:42+0300

бизнес

россия

дубай

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МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Около 21% бизнесов российских предпринимателей, вышедших в Дубай после 2022 года, уже покинули эмират, пишет Forbes."Российские предприниматели выходили в Дубай, рассчитывая на быстрый рост, платежеспособную аудиторию и международных партнеров, особенно после 2022 года, но стали терять деньги", — подчеркивает издание.Как отмечают журналисты, часть проектов изначально была убыточной, а другие пострадали от обострения конфликта на Ближнем Востоке весной. По данным Nikoliers, в третьем квартале 2026 года в Дубае закрылись 30 из 107 российских брендов одежды и ресторанов, среди них заведения группы Vasilchuki братьев Васильчуков, сеть Ketch Up и кофейни Big Smile Coffee.По словам основательницы агентства по легализации и документообороту Wesupport Сабины Гасановой, с 2022 года из Дубая ушло около 21% бизнесов, принадлежащих российским предпринимателям."Чаще всего проблема не в регионе, а в выбранной бизнес-модели. Растущий рынок еще не гарантирует успеха", — приводит Forbes слова управляющего партнера Willow Tax & Legal Марии Никоновой.При этом эксперты уверены, что Дубай не перестанет притягивать предпринимателей-иностранцев, в том числе из России: слабые проекты уйдут, а сильные — расширятся. Так, сеть кофеен Drinkit открыла десятую точку, бренд одежды 12 Storeez — четвертый магазин, а сеть Shvili — девятый ресторан.

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бизнес, россия, дубай