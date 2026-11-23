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В ЕАО приостановили движение автобусов по федеральной трассе из-за снегопада

В ЕАО приостановили движение автобусов по федеральной трассе из-за снегопада - 23.11.2026, ПРАЙМ

В ЕАО приостановили движение автобусов по федеральной трассе из-за снегопада

Движение автобусов по федеральной трассе между Биробиджаном и Облучьем в Еврейской автономной области приостановлено из-за сильного снегопада, сообщили РИА... | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T04:32+0300

2026-11-23T04:32+0300

2026-11-23T04:32+0300

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БИРОБИДЖАН, 23 ноя – ПРАЙМ. Движение автобусов по федеральной трассе между Биробиджаном и Облучьем в Еврейской автономной области приостановлено из-за сильного снегопада, сообщили РИА Новости в главном управлении МЧС России по региону. "Дорога закрыта в связи с сильным снегопадом", – сообщили в ведомстве. Ограничение действует с 11.00 (4.00 мск) 23 ноября. Как отметили в ведомстве, движение автобусов возобновят после расчистки дороги, точные сроки открытия пока неизвестны.

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