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В ЕАО приостановили движение автобусов по федеральной трассе из-за снегопада
В ЕАО приостановили движение автобусов по федеральной трассе из-за снегопада - 23.11.2026, ПРАЙМ
В ЕАО приостановили движение автобусов по федеральной трассе из-за снегопада
Движение автобусов по федеральной трассе между Биробиджаном и Облучьем в Еврейской автономной области приостановлено из-за сильного снегопада, сообщили РИА... | 23.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-23T04:32+0300
2026-11-23T04:32+0300
2026-11-23T04:32+0300
бизнес
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БИРОБИДЖАН, 23 ноя – ПРАЙМ. Движение автобусов по федеральной трассе между Биробиджаном и Облучьем в Еврейской автономной области приостановлено из-за сильного снегопада, сообщили РИА Новости в главном управлении МЧС России по региону.
"Дорога закрыта в связи с сильным снегопадом", – сообщили в ведомстве.
Ограничение действует с 11.00 (4.00 мск) 23 ноября. Как отметили в ведомстве, движение автобусов возобновят после расчистки дороги, точные сроки открытия пока неизвестны.
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бизнес, россия, мчс
БИРОБИДЖАН, 23 ноя – ПРАЙМ. Движение автобусов по федеральной трассе между Биробиджаном и Облучьем в Еврейской автономной области приостановлено из-за сильного снегопада, сообщили РИА Новости в главном управлении МЧС России по региону.
"Дорога закрыта в связи с сильным снегопадом", – сообщили в ведомстве.
Ограничение действует с 11.00 (4.00 мск) 23 ноября. Как отметили в ведомстве, движение автобусов возобновят после расчистки дороги, точные сроки открытия пока неизвестны.