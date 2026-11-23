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Семь миллионов россиян перестали быть должниками по налогам, заявил Егоров

Семь миллионов россиян перестали быть должниками по налогам, заявил Егоров - 23.11.2026, ПРАЙМ

Семь миллионов россиян перестали быть должниками по налогам, заявил Егоров

Семь миллионов человек в России перестали быть должниками по налогам благодаря системе работы с долгом граждан, которую Федеральная налоговая служба запустила... | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T14:54+0300

2026-11-23T14:54+0300

2026-11-23T14:54+0300

финансы

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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Семь миллионов человек в России перестали быть должниками по налогам благодаря системе работы с долгом граждан, которую Федеральная налоговая служба запустила совместно с Верховным Судом, заявил глава ФНС Даниил Егоров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам Егорова, механизм работы с долгом без привлечения судов к взысканию налоговой задолженности с физических лиц действует с 1 ноября 2025 года и показал положительный результат для всех сторон: нагрузка на граждан и государство снижается, а поступления в бюджет растут. "Что мы получили в этом году? У нас должниками перестали быть 7 миллионов человек - у нас уменьшилось количество должников", - сказал Егоров. По его словам, до начала работы новой системы средний срок взыскания составлял 12 месяцев, как следствие, сумма долга увеличивалась в 1,5 раза за счет пеней, судебных пошлин и сборов за исполнительное производство. Сейчас пени увеличивают сумму долга не более чем на 2%. Этот порядок работает только при отсутствии спора о сумме долга: если налогоплательщик не согласен с начислением, взыскание приостанавливается. Налогоплательщик может оспорить сумму в налоговой службе или в суде, полностью защитив свои интересы, указал глава ФНС. "Люди забот в этом смысле уже никаких не знают, потому что все происходит автоматически", - добавил глава ФНС. До работы системы ранее количество судебных заседаний по взысканию задолженности с граждан составляло 3,8 миллиона, а в текущем году этот показатель снизился до 120 тысяч. За 10 месяцев 2026 года в бюджет благодаря работе системы дополнительно поступило 60 миллиардов рублей. В основе реализации этого механизма – цифровизация и объединение всех платежей в одну точку на едином налоговом счете по ИНН. Для граждан процесс распределения средств происходит автоматически: достаточно произвести оплату по ИНН, после чего средства распределяются налоговыми органами. Информация о платежах доступна для плательщика в сервисах ФНС России, на портале "Госуслуги" и в банковских сервисах. В случае несвоевременной уплаты банк производит списание задолженности, а плательщик имеет право обжаловать данное решение в налоговом органе либо обратиться в суд.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, россия, даниил егоров, владимир путин, фнс россии, фнс, верховный суд