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ЕК предложила отключить от SWIFT еще 60 российских банков
ЕК предложила отключить от SWIFT еще 60 российских банков - 23.11.2026, ПРАЙМ
ЕК предложила отключить от SWIFT еще 60 российских банков
Еврокомиссия в понедельник внесла предложение по очередному 22-му пакету антироссийских санкций, в рамках которого хочет отключить от SWIFT еще 60 российских... | 23.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-23T18:38+0300
2026-11-23T18:38+0300
2026-11-23T18:38+0300
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БРЮССЕЛЬ, 23 ноя - ПРАЙМ. Еврокомиссия в понедельник внесла предложение по очередному 22-му пакету антироссийских санкций, в рамках которого хочет отключить от SWIFT еще 60 российских банков, запретить участие российских спортсменов в соревнованиях под национальным флагом, а также ужесточить визовые ограничения, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
В России неоднократно заявляли, что страна справляется с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве также отмечали, что ограничительные меры наносят ущерб самим европейским странам.
Новый пакет также предусматривает ограничения против криптовалютных и платежных платформ, более 70 судов, которые ЕС относит к так называемому "теневому флоту", запрет на обслуживание российской энергетической инфраструктуры, включая нефтеперерабатывающие заводы и электроэнергетику, а также на страхование танкеров в России.
Кроме того, предлагается запретить въезжать в ЕС бывшим российским военнослужащим, а гражданам ЕС - занимать руководящие должности в российских компаниях.
Еще три инициативы - запрет на использование российской государственной символики на спортивных соревнованиях, на финансирование европейских спортивных и культурных организаций российскими спонсорами и на участие россиян в руководстве европейских спортивных федераций.
"Мы продолжим предлагать новые санкции, пока Россия не продемонстрирует подлинное намерение добиться прочного мира на Украине", - заявила фон дер Ляйен.
Предложения Еврокомиссии должны быть согласованы государствами Евросоюза.
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финансы, запад, москва, урсула фон дер ляйен, ес, ек
Финансы, ЗАПАД, МОСКВА, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, ЕК
БРЮССЕЛЬ, 23 ноя - ПРАЙМ. Еврокомиссия в понедельник внесла предложение по очередному 22-му пакету антироссийских санкций, в рамках которого хочет отключить от SWIFT еще 60 российских банков, запретить участие российских спортсменов в соревнованиях под национальным флагом, а также ужесточить визовые ограничения, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
В России неоднократно заявляли, что страна справляется с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве также отмечали, что ограничительные меры наносят ущерб самим европейским странам.
Новый пакет также предусматривает ограничения против криптовалютных и платежных платформ, более 70 судов, которые ЕС относит к так называемому "теневому флоту", запрет на обслуживание российской энергетической инфраструктуры, включая нефтеперерабатывающие заводы и электроэнергетику, а также на страхование танкеров в России.
Кроме того, предлагается запретить въезжать в ЕС бывшим российским военнослужащим, а гражданам ЕС - занимать руководящие должности в российских компаниях.
Еще три инициативы - запрет на использование российской государственной символики на спортивных соревнованиях, на финансирование европейских спортивных и культурных организаций российскими спонсорами и на участие россиян в руководстве европейских спортивных федераций.
"Мы продолжим предлагать новые санкции, пока Россия не продемонстрирует подлинное намерение добиться прочного мира на Украине", - заявила фон дер Ляйен.
Предложения Еврокомиссии должны быть согласованы государствами Евросоюза.