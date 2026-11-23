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ЕК предложила отключить от SWIFT еще 60 российских банков

ЕК предложила отключить от SWIFT еще 60 российских банков - 23.11.2026, ПРАЙМ

ЕК предложила отключить от SWIFT еще 60 российских банков

Еврокомиссия в понедельник внесла предложение по очередному 22-му пакету антироссийских санкций, в рамках которого хочет отключить от SWIFT еще 60 российских... | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T18:38+0300

2026-11-23T18:38+0300

2026-11-23T18:38+0300

финансы

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БРЮССЕЛЬ, 23 ноя - ПРАЙМ. Еврокомиссия в понедельник внесла предложение по очередному 22-му пакету антироссийских санкций, в рамках которого хочет отключить от SWIFT еще 60 российских банков, запретить участие российских спортсменов в соревнованиях под национальным флагом, а также ужесточить визовые ограничения, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. В России неоднократно заявляли, что страна справляется с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве также отмечали, что ограничительные меры наносят ущерб самим европейским странам. Новый пакет также предусматривает ограничения против криптовалютных и платежных платформ, более 70 судов, которые ЕС относит к так называемому "теневому флоту", запрет на обслуживание российской энергетической инфраструктуры, включая нефтеперерабатывающие заводы и электроэнергетику, а также на страхование танкеров в России. Кроме того, предлагается запретить въезжать в ЕС бывшим российским военнослужащим, а гражданам ЕС - занимать руководящие должности в российских компаниях. Еще три инициативы - запрет на использование российской государственной символики на спортивных соревнованиях, на финансирование европейских спортивных и культурных организаций российскими спонсорами и на участие россиян в руководстве европейских спортивных федераций. "Мы продолжим предлагать новые санкции, пока Россия не продемонстрирует подлинное намерение добиться прочного мира на Украине", - заявила фон дер Ляйен. Предложения Еврокомиссии должны быть согласованы государствами Евросоюза.

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финансы, запад, москва, урсула фон дер ляйен, ес, ек