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Эксперт рассказал, как диверсифицировать торговлю РФ и Африки

Эксперт рассказал, как диверсифицировать торговлю РФ и Африки - 23.11.2026, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как диверсифицировать торговлю РФ и Африки

Диверсифицировать торговлю России и Африки можно за счет развития кооперации между предприятиями малого и среднего бизнеса, они должны стать драйвером... | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T14:36+0300

2026-11-23T14:36+0300

2026-11-23T14:36+0300

россия

мировая экономика

африка

москва

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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Диверсифицировать торговлю России и Африки можно за счет развития кооперации между предприятиями малого и среднего бизнеса, они должны стать драйвером торгово-экономических отношений России со странами континента, заявил РИА Новости президент Африканского бизнес-клуба в России, эксперт совета по вопросам развития и поддержки всестороннего партнерства со странами Африки при Государственной Думе РФ Луис Гоуенд. "Прекрасно, что Россия пять лет назад вновь повернулась в сторону Африки, это стратегически важный выбор. Хорошо, что растет товарооборот между Москвой и странами континента. Но не может не огорчать, что товарообмен этот крайне несбалансированный, однобокий", - сказал он. Достигнутый к сегодняшнему дню товарооборот в 27 миллиардов долларов между Россией и Африкой "в разрезе", по его словам, выглядит так: 23 миллиарда - это экспорт из РФ, и только 4 миллиарда приходятся на импорт из африканских стран. "Такой огромный дисбаланс не нужен ни России, ни Африке, торговые обороты необходимо увеличивать с обеих сторон. То есть надо больше импортировать из Африки и диверсифицировать поставки российской продукции на континент", - указал собеседник агентства. "Причем речь в данном случае идет о представителях малого и среднего бизнеса. Они должны стать драйверами развития наших торгово-экономических отношений. Потому что у крупных компаний (нефтяных, золотодобывающих, атомных и оборонных) в этом смысле все в порядке, им и без нас хорошо", - подчеркнул Гоуенд.

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