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Ларченко: закрытие границы с РФ ударит по сотням рабочих мест в Эстонии

Ларченко: закрытие границы с РФ ударит по сотням рабочих мест в Эстонии - 23.11.2026, ПРАЙМ

Ларченко: закрытие границы с РФ ударит по сотням рабочих мест в Эстонии

Сотни человек, занятых в торговле, гостиницах и логистике, окажутся под угрозой сокращения в приграничном эстонском регионе Ида-Вирумаа после закрытия границы с | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T15:48+0300

2026-11-23T15:48+0300

2026-11-23T16:04+0300

бизнес

россия

эстония

китай

центральная азия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноя – ПРАЙМ. Сотни человек, занятых в торговле, гостиницах и логистике, окажутся под угрозой сокращения в приграничном эстонском регионе Ида-Вирумаа после закрытия границы с Россией, считает доктор экономических наук, профессор РГПУ имени Герцена Любовь Ларченко. Ранее правительство Эстонии приняло решение приостановить с 1 декабря на полгода пересечение границы с РФ на всех пяти автомобильных КПП: "Нарва-1", "Нарва-2", "Койдула", "Лухамаа" и "Саатсе". "Под ударом окажутся местная торговля, гостиницы, услуги, водители грузовиков, экспедиторы, складской персонал, таможенные агенты, работники железной дороги, агенты в портах Ида-Вирумаа. Точных цифр нет, но речь идет о сотнях, возможно, нескольких тысяч рабочих мест, сконцентрированных именно в этом депрессивном регионе", — сказала Ларченко РИА Новости. По словам собеседницы агентства, макроэкономически сама Эстония закрытие границы переживет, поскольку доля торговли с РФ в ее ВВП составляет около 1,7%, однако для местных бюджетов Ида-Вирумаа и Нарвы выпадение доходов станет ощутимым и потребует дополнительных субсидий от государства. Эстония также не сможет полностью заменить выпадающий низкозатратный российский транзит переориентацией на грузы из Китая и Центральной Азии через Таллинский порт, поскольку это потребует инвестиций и жесткой конкуренции с Латвией и Литвой, добавила эксперт.

эстония

китай

центральная азия

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бизнес, россия, эстония, китай, центральная азия