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Эксперты Evraz Steel отметили позитивный тренд в отрасли стального строительства
Эксперты Evraz Steel отметили позитивный тренд в отрасли стального строительства - 23.11.2026, ПРАЙМ
Эксперты Evraz Steel отметили позитивный тренд в отрасли стального строительства
Позитивный тренд наблюдается в отрасли стального строительства по итогам и третьего квартала текущего года, следует из подсчетов экспертов Evraz Steel (входит в | 23.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-23T14:42+0300
2026-11-23T14:42+0300
2026-11-23T14:42+0300
бизнес
россия
китай
дальний восток
евраз
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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Позитивный тренд наблюдается в отрасли стального строительства по итогам и третьего квартала текущего года, следует из подсчетов экспертов Evraz Steel (входит в группу "Евраз").
Эксперты Evraz Steel ведут регулярный мониторинг всех крупных строящихся промышленных и инфраструктурных объектов в России и ближнем зарубежье. Долю активных проектов стального строительства отражает коэффициент здоровья отрасли (КЗО).
"Коэффициент здоровья российской отрасли стального строительства (КЗО), рассчитываемый экспертами Evraz Steel, в третьем квартале 2026 года незначительно вырос – до 71,2% по сравнению с 69,3% во втором квартале. Таким образом коэффициент, достигнув дна в начале года, демонстрирует позитивную динамику на протяжении уже трех кварталов", - сказано в сообщении.
Отмечается, что текущий уровень КЗО оказался в третьем квартале на 1,4 процентных пункта выше, чем в аналогичном периоде прошлого года, что говорит о том, что наметившийся рост не носит исключительно сезонного характера.
"В сентябре отмечено увеличение количества новых проектов, преимущественно за счет появления крупных проектов на ранних стадиях - ТЭО, концепция, в сегментах производства удобрений, химии, у горнодобывающих предприятий и золотоизвлекательных фабрик", - добавляется в релизе.
Кроме того, на оживление спроса в отрасли повлияла необходимость защиты ключевых инфраструктурных и промышленных объектов экономики, что стимулировало спрос на металлоконструкции для обустройства защитных сооружений.
"Некоторое смягчение денежно-кредитной политики привело к незначительному оживлению в строительной отрасли... Об устойчивом росте в отрасли стального строительства говорить пока что рано", - приводит пресс-служба слова директора "Евраза" по развитию рыночного спроса Дмитрия Еремеева.
Тем не менее растет конкуренция российских производителей металлоконструкций с китайским импортом. По данным китайской таможни, за прошлое полугодие экспорт металлоконструкций из Китая в Россию вырос вдвое, до 547,84 миллиона долларов, а в натуральном выражении - в полтора раза, до 173,93 тысячи тонн.
Это свидетельствует о том, что структура поставок меняется в сторону более сложных дорогостоящих видов продукции. При этом потребление конструкций из Китая растет не только в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, но и, например, в Поволжье.
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бизнес, россия, китай, дальний восток, евраз
Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, Дальний Восток, Евраз
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Позитивный тренд наблюдается в отрасли стального строительства по итогам и третьего квартала текущего года, следует из подсчетов экспертов Evraz Steel (входит в группу "Евраз").
Эксперты Evraz Steel ведут регулярный мониторинг всех крупных строящихся промышленных и инфраструктурных объектов в России и ближнем зарубежье. Долю активных проектов стального строительства отражает коэффициент здоровья отрасли (КЗО).
"Коэффициент здоровья российской отрасли стального строительства (КЗО), рассчитываемый экспертами Evraz Steel, в третьем квартале 2026 года незначительно вырос – до 71,2% по сравнению с 69,3% во втором квартале. Таким образом коэффициент, достигнув дна в начале года, демонстрирует позитивную динамику на протяжении уже трех кварталов", - сказано в сообщении.
Отмечается, что текущий уровень КЗО оказался в третьем квартале на 1,4 процентных пункта выше, чем в аналогичном периоде прошлого года, что говорит о том, что наметившийся рост не носит исключительно сезонного характера.
"В сентябре отмечено увеличение количества новых проектов, преимущественно за счет появления крупных проектов на ранних стадиях - ТЭО, концепция, в сегментах производства удобрений, химии, у горнодобывающих предприятий и золотоизвлекательных фабрик", - добавляется в релизе.
Кроме того, на оживление спроса в отрасли повлияла необходимость защиты ключевых инфраструктурных и промышленных объектов экономики, что стимулировало спрос на металлоконструкции для обустройства защитных сооружений.
"Некоторое смягчение денежно-кредитной политики привело к незначительному оживлению в строительной отрасли... Об устойчивом росте в отрасли стального строительства говорить пока что рано", - приводит пресс-служба слова директора "Евраза" по развитию рыночного спроса Дмитрия Еремеева.
Тем не менее растет конкуренция российских производителей металлоконструкций с китайским импортом. По данным китайской таможни, за прошлое полугодие экспорт металлоконструкций из Китая в Россию вырос вдвое, до 547,84 миллиона долларов, а в натуральном выражении - в полтора раза, до 173,93 тысячи тонн.
Это свидетельствует о том, что структура поставок меняется в сторону более сложных дорогостоящих видов продукции. При этом потребление конструкций из Китая растет не только в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, но и, например, в Поволжье.