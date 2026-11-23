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Эксперты Evraz Steel отметили позитивный тренд в отрасли стального строительства

Эксперты Evraz Steel отметили позитивный тренд в отрасли стального строительства - 23.11.2026, ПРАЙМ

Эксперты Evraz Steel отметили позитивный тренд в отрасли стального строительства

Позитивный тренд наблюдается в отрасли стального строительства по итогам и третьего квартала текущего года, следует из подсчетов экспертов Evraz Steel (входит в | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T14:42+0300

2026-11-23T14:42+0300

2026-11-23T14:42+0300

бизнес

россия

китай

дальний восток

евраз

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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Позитивный тренд наблюдается в отрасли стального строительства по итогам и третьего квартала текущего года, следует из подсчетов экспертов Evraz Steel (входит в группу "Евраз"). Эксперты Evraz Steel ведут регулярный мониторинг всех крупных строящихся промышленных и инфраструктурных объектов в России и ближнем зарубежье. Долю активных проектов стального строительства отражает коэффициент здоровья отрасли (КЗО). "Коэффициент здоровья российской отрасли стального строительства (КЗО), рассчитываемый экспертами Evraz Steel, в третьем квартале 2026 года незначительно вырос – до 71,2% по сравнению с 69,3% во втором квартале. Таким образом коэффициент, достигнув дна в начале года, демонстрирует позитивную динамику на протяжении уже трех кварталов", - сказано в сообщении. Отмечается, что текущий уровень КЗО оказался в третьем квартале на 1,4 процентных пункта выше, чем в аналогичном периоде прошлого года, что говорит о том, что наметившийся рост не носит исключительно сезонного характера. "В сентябре отмечено увеличение количества новых проектов, преимущественно за счет появления крупных проектов на ранних стадиях - ТЭО, концепция, в сегментах производства удобрений, химии, у горнодобывающих предприятий и золотоизвлекательных фабрик", - добавляется в релизе. Кроме того, на оживление спроса в отрасли повлияла необходимость защиты ключевых инфраструктурных и промышленных объектов экономики, что стимулировало спрос на металлоконструкции для обустройства защитных сооружений. "Некоторое смягчение денежно-кредитной политики привело к незначительному оживлению в строительной отрасли... Об устойчивом росте в отрасли стального строительства говорить пока что рано", - приводит пресс-служба слова директора "Евраза" по развитию рыночного спроса Дмитрия Еремеева. Тем не менее растет конкуренция российских производителей металлоконструкций с китайским импортом. По данным китайской таможни, за прошлое полугодие экспорт металлоконструкций из Китая в Россию вырос вдвое, до 547,84 миллиона долларов, а в натуральном выражении - в полтора раза, до 173,93 тысячи тонн. Это свидетельствует о том, что структура поставок меняется в сторону более сложных дорогостоящих видов продукции. При этом потребление конструкций из Китая растет не только в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, но и, например, в Поволжье.

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бизнес, россия, китай, дальний восток, евраз