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Россиян обяжут поставить на учет личные электросамокаты, пишут "Ведомости"

Россиян обяжут поставить на учет личные электросамокаты, пишут "Ведомости" - 23.11.2026, ПРАЙМ

Россиян обяжут поставить на учет личные электросамокаты, пишут "Ведомости"

Старший инспектор Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Виктор Стельмах заявил на "Транспортной неделе", что правительство... | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T15:28+0300

2026-11-23T15:28+0300

2026-11-23T15:28+0300

общество

москва

мвд

электросамокаты

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МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Старший инспектор Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Виктор Стельмах заявил на "Транспортной неделе", что правительство собирается ввести государственную регистрацию электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), которые находятся в собственности россиян."Отправной точкой, после которой заработает механизм, будет принятие проекта Минтранса России о правилах регулирования и движения СИМов. После его издания МВД в течение шести месяцев внесет акты в правительство", — приводит его слова издание "Ведомости".Регистрацию предполагается проводить через "Госуслуги", а соответствующие полномочия уже переданы МВД.Как отметил гендиректор платформы OneSync Сергей Алумов, компаниям, выдающим курьерам свой транспорт, придется централизованно ставить его на учёт, а самозанятые, вероятно, будут регистрировать самокаты самостоятельно. Эксперты опасаются, что сложная процедура заставит часть доставщиков отказаться от подработки, усилив кадровый голод. Крупные игроки рынка, такие как Ozon, Wildberries, X5 и "Яндекс Еда", уже просили правительство и мэрию Москвы ввести переходный период до 2029 года.Поводом для ужесточения стало увеличение числа ДТП с участием СИМ. Так, за январь–сентябрь 2026 года в таких авариях пострадали 4269 человек, что на 40% больше, чем за тот же период прошлого года.Автоюрист Лев Воропаев отметил, что для эффективного выявления виновников ДТП необходимо увеличить количество камер фото- и видеофиксации, в первую очередь на тротуарах и в пешеходных зонах.Минтранс 3 ноября опубликовал проект поправок на портале нормативных правовых актов, который предлагает относить к СИМам самокаты, способные развивать скорость до 25 километров в час и мощностью от 0,1 до 0,25 киловатт. Управлять СИМ можно будет только с 16 лет.

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общество , москва, мвд, электросамокаты