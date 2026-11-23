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В ЕС замедлился рост цен на топливо и горюче-смазочные материалы

В ЕС замедлился рост цен на топливо и горюче-смазочные материалы - 23.11.2026, ПРАЙМ

В ЕС замедлился рост цен на топливо и горюче-смазочные материалы

Годовой индекс цен на топливо и горюче-смазочные материалы в ЕС по итогам октября вырос почти на 30%, тем самым чуть замедлившись после увеличения на 31,4%... | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T14:14+0300

2026-11-23T14:14+0300

2026-11-23T14:14+0300

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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Годовой индекс цен на топливо и горюче-смазочные материалы в ЕС по итогам октября вырос почти на 30%, тем самым чуть замедлившись после увеличения на 31,4% месяцем ранее, следует из данных европейского статистического агентства Евростат. "В октябре 2026 года цена на топливо и смазочные материалы для личного транспорта в ЕС выросли на 29,5% по сравнению с октябрем 2025 года", - говорится в сообщении. При этом отмечается, что в 19 странах Евросоюза годовой рост цен оказался выше, чем по итогам сентября и августа. Три страны ЕС зафиксировали скачок цен свыше 40% - это Эстония (44,1%), Болгария (42,8%) и Литва (42,3%). Еще в 11 странах рост цен превысил 30% и варьировался от 36,6% в Люксембурге и Финляндии до 31% в Хорватии. Наименьший рост наблюдался в Венгрии (11,3%), Ирландии (21,5%) и Польше (21,9%). Затухание топливной инфляции в октябре было обеспечено главным образом удешевлением бензина и дизельного топлива, также следует из этих данных. Так, цены на бензин за месяц в среднем в ЕС снизились на 3% после роста на 6,7% месяцем ранее. Наибольшее увеличение наблюдалось в Словении (5,3%), Швеции (4,2%) и Кипре (3,9%). Наибольшее снижение зафиксировано в Польше (на 12%), Испании (на 6,1%) и Германии (на 5,8%). А индекс цен на дизельное топливо опустился в октябре на 0,2% после роста на 5,9% в сентябре, при этом рост показателя наблюдался в 20 странах блока. Наибольший рост был отмечен в Ирландии (6,1%), Швеции (3,1%) и Румынии (3%). Больше всего цены опустились в Польше (на 9%), Германии (на 5,1%) и Чехии (на 3,6%).

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мировая экономика, польша, ирландия, швеция, ес, евростат