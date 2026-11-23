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ФАС возбудила 76 дел по нарушениям на рынке нефтепродуктов

ФАС возбудила 76 дел по нарушениям на рынке нефтепродуктов - 23.11.2026, ПРАЙМ

ФАС возбудила 76 дел по нарушениям на рынке нефтепродуктов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России "в области антимонопольного законодательства на рынке нефтепродуктов" возбудила 76 дел, выдала 125... | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T15:21+0300

2026-11-23T15:21+0300

2026-11-23T16:01+0300

россия

александр новак

госдума

совет федерации

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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России "в области антимонопольного законодательства на рынке нефтепродуктов" возбудила 76 дел, выдала 125 предупреждений, из них 99 уже исполнено, что привело к снижению цен на топливо, сообщило правительство России.Вице-премьер РФ Александр Новак ранее в понедельник провел совещание, посвященное ситуации на рынке топлива, с участием представителей Минэнерго, ФАС, налоговой службы, Госдумы, Совета Федерации, региональных властей, отраслевых компаний."ФАС отметила, что продолжается активная работа по пресечению нарушений в области антимонопольного законодательства на рынке нефтепродуктов. В настоящее время возбуждено 76 дел, выдано 125 предупреждений, из которых 99 уже исполнено, что привело к локальному снижению цен на топливо", - говорится в сообщении по итогам совещания.В России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране.Власти РФ договорились, что нефтяники через региональных операторов будут насыщать топливом в том числе и независимые АЗС, сообщал в августе Новак. Также он указывал, что регионы будут подписывать соглашения, регулирующие максимальные надбавки к ценам на топливо, с частными сетями АЗС, а Минэнерго России и ФАС - с независимыми малыми и средними нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ).Стоимость бензина на АЗС на неделе с 10 по 16 ноября снизилась в 21 регионе России, сильнее всего в Дагестане, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Росстата.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, александр новак, госдума, совет федерации