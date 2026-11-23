https://1prime.ru/20261123/fns-875458960.html

ФНС в 2027 году завершит перевод всех налоговых преференций в электронный формат

ФНС в 2027 году завершит перевод всех налоговых преференций в электронный формат - 23.11.2026, ПРАЙМ

ФНС в 2027 году завершит перевод всех налоговых преференций в электронный формат

Федеральная налоговая служба (ФНС) России в 2027 году завершит перевод всех налоговых преференций для физлиц в электронный формат и будет предоставлять все 100% | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T14:48+0300

2026-11-23T14:48+0300

2026-11-23T14:48+0300

россия

даниил егоров

владимир путин

фнс россии

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875458960.jpg?1795434493

МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) России в 2027 году завершит перевод всех налоговых преференций для физлиц в электронный формат и будет предоставлять все 100% льгот гражданам в упрощенном порядке, сообщил глава ведомства Даниил Егоров на встрече с президентом России Владимиром Путиным. "Мы в этом году практически закончили очень важную вещь: мы перевели в цифровой вид все льготы для граждан", - сказал Егоров. Он пояснил, что если раньше людям приходилось собирать документы, чтобы подтвердить свое право на льготы, то теперь такой необходимости нет – необходимые данные налоговики получают сами у 17 разных ведомств в рамках электронного обмена информацией. "Это составляет 98% всех льгот, которые мы предоставляем людям. Нам осталось всего 2%, и мы в следующем году это завершим", - пообещал Егоров. При этом, по его словам, доля ошибочных сведений, поступающих в налоговые органы в рамках информационного взаимодействия, составляет всего 0,1%.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, даниил егоров, владимир путин, фнс россии