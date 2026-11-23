https://1prime.ru/20261123/fns-875458960.html
ФНС в 2027 году завершит перевод всех налоговых преференций в электронный формат
ФНС в 2027 году завершит перевод всех налоговых преференций в электронный формат - 23.11.2026, ПРАЙМ
ФНС в 2027 году завершит перевод всех налоговых преференций в электронный формат
Федеральная налоговая служба (ФНС) России в 2027 году завершит перевод всех налоговых преференций для физлиц в электронный формат и будет предоставлять все 100% | 23.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-23T14:48+0300
2026-11-23T14:48+0300
2026-11-23T14:48+0300
россия
даниил егоров
владимир путин
фнс россии
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875458960.jpg?1795434493
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) России в 2027 году завершит перевод всех налоговых преференций для физлиц в электронный формат и будет предоставлять все 100% льгот гражданам в упрощенном порядке, сообщил глава ведомства Даниил Егоров на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"Мы в этом году практически закончили очень важную вещь: мы перевели в цифровой вид все льготы для граждан", - сказал Егоров. Он пояснил, что если раньше людям приходилось собирать документы, чтобы подтвердить свое право на льготы, то теперь такой необходимости нет – необходимые данные налоговики получают сами у 17 разных ведомств в рамках электронного обмена информацией.
"Это составляет 98% всех льгот, которые мы предоставляем людям. Нам осталось всего 2%, и мы в следующем году это завершим", - пообещал Егоров.
При этом, по его словам, доля ошибочных сведений, поступающих в налоговые органы в рамках информационного взаимодействия, составляет всего 0,1%.
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россия, даниил егоров, владимир путин, фнс россии
РОССИЯ, Даниил Егоров, Владимир Путин, ФНС России
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) России в 2027 году завершит перевод всех налоговых преференций для физлиц в электронный формат и будет предоставлять все 100% льгот гражданам в упрощенном порядке, сообщил глава ведомства Даниил Егоров на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"Мы в этом году практически закончили очень важную вещь: мы перевели в цифровой вид все льготы для граждан", - сказал Егоров. Он пояснил, что если раньше людям приходилось собирать документы, чтобы подтвердить свое право на льготы, то теперь такой необходимости нет – необходимые данные налоговики получают сами у 17 разных ведомств в рамках электронного обмена информацией.
"Это составляет 98% всех льгот, которые мы предоставляем людям. Нам осталось всего 2%, и мы в следующем году это завершим", - пообещал Егоров.
При этом, по его словам, доля ошибочных сведений, поступающих в налоговые органы в рамках информационного взаимодействия, составляет всего 0,1%.