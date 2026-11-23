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ФТС сообщила о напряженной ситуации на границе со странами Прибалтики

ФТС сообщила о напряженной ситуации на границе со странами Прибалтики - 23.11.2026, ПРАЙМ

ФТС сообщила о напряженной ситуации на границе со странами Прибалтики

Федеральная таможенная служба России сообщила о напряженной ситуации на границе со странами Прибалтики. | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T14:17+0300

2026-11-23T14:17+0300

2026-11-23T14:17+0300

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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба России сообщила о напряженной ситуации на границе со странами Прибалтики. "Ситуация на государственной границе со странами Прибалтики остается напряженной. Сохраняется неритмичный прием как транспортных средств, так и физических лиц сопредельными сторонами на российско-латвийском и российско-эстонском направлениях", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс". Так, по состоянию на 23 ноября количество ожидающих убытия грузовых транспортных средств перед многосторонним автомобильным пунктом пропуска (МАПП) Бурачки составляет порядка 180 машин, перед МАПП Убылинка – 110 автомобилей. Как подчеркнули в ведомстве, основной причиной является неритмичный прием латвийской стороной. Также ФТС сообщает, что за 22 ноября эстонской стороной принято только 13 грузовых транспортных средств, убывших через МАПП Шумилкино; аналогичная ситуация и в МАПП Куничина Гора, где убыло только 6 грузовых автомобилей. Скопление транспортных средств (порядка 30 единиц) наблюдается и перед МАПП Шумилкино. "Учитывая сложную ситуацию на границе Республики Беларусь со странами – членами Европейского союза, предстоящее закрытие с 1 декабря 2026 года автомобильных пунктов пропуска эстонской стороной, а также наступление периода завершения внешнеторговых контрактов, обращаем внимание, что возможно увеличение скопления грузовых транспортных средств и перед российскими пунктами пропуска", - подчеркнули в ФТС.

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