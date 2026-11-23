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Восстановленный гендиректор Nvidia вернулся в офис компании под крики поддержки

Восстановленный гендиректор Nvidia вернулся в офис компании под крики поддержки - 23.11.2026, ПРАЙМ

Восстановленный гендиректор Nvidia вернулся в офис компании под крики поддержки

Восстановленный в должности гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг вернулся в офис компании в Калифорнии под громкие аплодисменты и крики поддержки, следует из видео, | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T22:34+0300

2026-11-23T22:34+0300

2026-11-23T22:34+0300

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ВАШИНГТОН, 23 ноя - ПРАЙМ. Восстановленный в должности гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг вернулся в офис компании в Калифорнии под громкие аплодисменты и крики поддержки, следует из видео, опубликованного одним из сотрудников. В понедельник совет директоров Nvidia единогласно проголосовал за немедленное восстановление Хуанга в должностях президента, генерального директора (CEO) и члена совета директоров после консультаций с представителями властей США. На видео, опубликованном в соцсети X, Хуанг стоит в штаб-квартире Nvidia в городе Санта-Клара посреди толпы сотрудников корпорации, которые встречают его аплодисментами и криками "Мы любим тебя, Дженсен" и "Добро пожаловать обратно". На другом видео, опубликованном телеканалом CNBC, бизнесмен благодарит команду за теплый прием. "Спасибо вам всем за второй шанс. На этот раз я буду лучшим гендиректором", - ответил Хуанг своим сотрудникам. Отставка Хуанга продлилась 11 дней после того, как 12 ноября он покинул компанию на фоне скандала вокруг его близких отношений с бывшей руководительницей фирмы Megaspeed Элис Хуанг. Американские минюст и минторг расследуют деятельность этой компании на предмет нарушения экспортных ограничений, а саму Элис Хуанг подозревали в передаче информации Китаю - в МИД КНР подобные утверждения назвали беспочвенными.

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мировая экономика, китай, калифорния, сша, nvidia, cnbc, мид китая