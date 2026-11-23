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В Германии предложили дополнить ряд налогов сбором на финансирование обороны
В Германии предложили дополнить ряд налогов сбором на финансирование обороны - 23.11.2026, ПРАЙМ
В Германии предложили дополнить ряд налогов сбором на финансирование обороны
Председатель немецкого Совета экспертов по оценке общего экономического развития Моника Шнитцер предложила дополнить ряд действующих в Германии налогов сбором... | 23.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-23T21:15+0300
2026-11-23T21:15+0300
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финансы
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handelsblatt
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БЕРЛИН, 23 ноя - ПРАЙМ. Председатель немецкого Совета экспертов по оценке общего экономического развития Моника Шнитцер предложила дополнить ряд действующих в Германии налогов сбором на финансирование обороны.
"Можно было бы начислять сбор к подоходному налогу, налогу на прибыль юрлиц и налогу на доходы от капитала. Сбор в размере 2,5% приносил бы ежегодно дополнительные 10 миллиардов евро", - сказала Шнитцер в интервью газете Handelsblatt.
Совет экспертов ранее представил доклад, в котором сказано, что Германии нужно вернуться к финансированию оборонных расходов из ее собственных средств. По словам Шнитцер, деньги на оборонные расходы нельзя постоянно получать через займы. По подсчетам эксперта, если ФРГ не прекратит набирать долги, к 2040 году ее госдолг вырастет до 100% ВВП.
По данным Handelsblatt, совет предложил к 2040 году окончательно перейти на финансирование оборонной сферы из обычного бюджета. Шнитцер заявила, что при таком сценарии для сбалансирования бюджета государству понадобятся дополнительные 300 миллиардов евро, то есть 4,6% ВВП.
Экономист отметила, что перед введением сбора правительство должно существенно урезать госрасходы и отменить некоторые льготы.
"Необходимо... отказаться от повышения пенсионной надбавки за воспитание детей. Следует сократить неэффективные и вредные для окружающей среды налоговые льготы на дизельное топливо, для предприятий общепита и на продукцию животного происхождения", - заявила Шнитцер.
Итоговое голосование бундестага по федеральному бюджету Германии на 2027 год состоится 27 ноября. Финансовый план предусматривает рост расходов до 561 миллиарда евро и новые заимствования на сумму в 210 миллиардов евро.
В проект также заложено резкое увеличение расходов на оборону - с 82,2 миллиарда евро в 2026 году до 109,7 миллиарда в 2027 году. Предполагается, что они будут профинансированы по большей части за счет новых заимствований.
Посол России в Берлине Сергей Нечаев ранее заявил в интервью РИА Новости, что Россия доносит до ФРГ деструктивность идеи об оголтелой милитаризации.
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финансы, мировая экономика, германия, фрг, берлин, handelsblatt
Финансы, Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, ФРГ, Берлин, Handelsblatt
БЕРЛИН, 23 ноя - ПРАЙМ. Председатель немецкого Совета экспертов по оценке общего экономического развития Моника Шнитцер предложила дополнить ряд действующих в Германии налогов сбором на финансирование обороны.
"Можно было бы начислять сбор к подоходному налогу, налогу на прибыль юрлиц и налогу на доходы от капитала. Сбор в размере 2,5% приносил бы ежегодно дополнительные 10 миллиардов евро", - сказала Шнитцер в интервью газете Handelsblatt.
Совет экспертов ранее представил доклад, в котором сказано, что Германии нужно вернуться к финансированию оборонных расходов из ее собственных средств. По словам Шнитцер, деньги на оборонные расходы нельзя постоянно получать через займы. По подсчетам эксперта, если ФРГ не прекратит набирать долги, к 2040 году ее госдолг вырастет до 100% ВВП.
По данным Handelsblatt, совет предложил к 2040 году окончательно перейти на финансирование оборонной сферы из обычного бюджета. Шнитцер заявила, что при таком сценарии для сбалансирования бюджета государству понадобятся дополнительные 300 миллиардов евро, то есть 4,6% ВВП.
Экономист отметила, что перед введением сбора правительство должно существенно урезать госрасходы и отменить некоторые льготы.
"Необходимо... отказаться от повышения пенсионной надбавки за воспитание детей. Следует сократить неэффективные и вредные для окружающей среды налоговые льготы на дизельное топливо, для предприятий общепита и на продукцию животного происхождения", - заявила Шнитцер.
Итоговое голосование бундестага по федеральному бюджету Германии на 2027 год состоится 27 ноября. Финансовый план предусматривает рост расходов до 561 миллиарда евро и новые заимствования на сумму в 210 миллиардов евро.
В проект также заложено резкое увеличение расходов на оборону - с 82,2 миллиарда евро в 2026 году до 109,7 миллиарда в 2027 году. Предполагается, что они будут профинансированы по большей части за счет новых заимствований.
Посол России в Берлине Сергей Нечаев ранее заявил в интервью РИА Новости, что Россия доносит до ФРГ деструктивность идеи об оголтелой милитаризации.