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В Германии предложили дополнить ряд налогов сбором на финансирование обороны

В Германии предложили дополнить ряд налогов сбором на финансирование обороны - 23.11.2026, ПРАЙМ

В Германии предложили дополнить ряд налогов сбором на финансирование обороны

Председатель немецкого Совета экспертов по оценке общего экономического развития Моника Шнитцер предложила дополнить ряд действующих в Германии налогов сбором... | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T21:15+0300

2026-11-23T21:15+0300

2026-11-23T21:15+0300

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мировая экономика

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БЕРЛИН, 23 ноя - ПРАЙМ. Председатель немецкого Совета экспертов по оценке общего экономического развития Моника Шнитцер предложила дополнить ряд действующих в Германии налогов сбором на финансирование обороны. "Можно было бы начислять сбор к подоходному налогу, налогу на прибыль юрлиц и налогу на доходы от капитала. Сбор в размере 2,5% приносил бы ежегодно дополнительные 10 миллиардов евро", - сказала Шнитцер в интервью газете Handelsblatt. Совет экспертов ранее представил доклад, в котором сказано, что Германии нужно вернуться к финансированию оборонных расходов из ее собственных средств. По словам Шнитцер, деньги на оборонные расходы нельзя постоянно получать через займы. По подсчетам эксперта, если ФРГ не прекратит набирать долги, к 2040 году ее госдолг вырастет до 100% ВВП. По данным Handelsblatt, совет предложил к 2040 году окончательно перейти на финансирование оборонной сферы из обычного бюджета. Шнитцер заявила, что при таком сценарии для сбалансирования бюджета государству понадобятся дополнительные 300 миллиардов евро, то есть 4,6% ВВП. Экономист отметила, что перед введением сбора правительство должно существенно урезать госрасходы и отменить некоторые льготы. "Необходимо... отказаться от повышения пенсионной надбавки за воспитание детей. Следует сократить неэффективные и вредные для окружающей среды налоговые льготы на дизельное топливо, для предприятий общепита и на продукцию животного происхождения", - заявила Шнитцер. Итоговое голосование бундестага по федеральному бюджету Германии на 2027 год состоится 27 ноября. Финансовый план предусматривает рост расходов до 561 миллиарда евро и новые заимствования на сумму в 210 миллиардов евро. В проект также заложено резкое увеличение расходов на оборону - с 82,2 миллиарда евро в 2026 году до 109,7 миллиарда в 2027 году. Предполагается, что они будут профинансированы по большей части за счет новых заимствований. Посол России в Берлине Сергей Нечаев ранее заявил в интервью РИА Новости, что Россия доносит до ФРГ деструктивность идеи об оголтелой милитаризации.

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финансы, мировая экономика, германия, фрг, берлин, handelsblatt