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Бурейская ГЭС и Нижне-Бурейская ГЭС работают в штатном режиме
Бурейская ГЭС и Нижне-Бурейская ГЭС работают в штатном режиме - 23.11.2026, ПРАЙМ
Бурейская ГЭС и Нижне-Бурейская ГЭС работают в штатном режиме
Бурейская ГЭС и Нижне-Бурейская ГЭС после землетрясения в Амурской области работают в штатном режиме, плотины не повреждены, сообщило региональное управление... | 23.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-23T15:49+0300
2026-11-23T15:49+0300
2026-11-23T15:49+0300
россия
амурская область
мчс
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ВЛАДИВОСТОК, 23 ноя – ПРАЙМ. Бурейская ГЭС и Нижне-Бурейская ГЭС после землетрясения в Амурской области работают в штатном режиме, плотины не повреждены, сообщило региональное управление МЧС РФ.
Ранее в ГУ МЧС сообщили, что в Бурейском округе произошло землетрясение магнитудой 4,5 в 80 км от поселка Талакан, в Архаринском округе - два эпицентра, один с магнитудой 4,9, второй – на глубине с магнитудой 4,5. По предварительным данным, жертв и разрушений нет.
"Бурейская ГЭС и Нижне-Бурейская ГЭС работают в штатном режиме, разрушений и повреждений тела плотин нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что землетрясение ощущалось на территории Бурейского муниципального округа в Талакане.
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россия, амурская область, мчс
РОССИЯ, Амурская область, МЧС
ВЛАДИВОСТОК, 23 ноя – ПРАЙМ. Бурейская ГЭС и Нижне-Бурейская ГЭС после землетрясения в Амурской области работают в штатном режиме, плотины не повреждены, сообщило региональное управление МЧС РФ.
Ранее в ГУ МЧС сообщили, что в Бурейском округе произошло землетрясение магнитудой 4,5 в 80 км от поселка Талакан, в Архаринском округе - два эпицентра, один с магнитудой 4,9, второй – на глубине с магнитудой 4,5. По предварительным данным, жертв и разрушений нет.
"Бурейская ГЭС и Нижне-Бурейская ГЭС работают в штатном режиме, разрушений и повреждений тела плотин нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что землетрясение ощущалось на территории Бурейского муниципального округа в Талакане.