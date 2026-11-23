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В Госдуме допустили рекордную прибыль российских банков в 2026 году

В Госдуме допустили рекордную прибыль российских банков в 2026 году - 23.11.2026, ПРАЙМ

В Госдуме допустили рекордную прибыль российских банков в 2026 году

Российские банки вполне возможно смогут заработать рекордную прибыль по итогам этого года, в 2027 году прибыль сектора будет не хуже, такое мнение высказал РИА... | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T07:17+0300

2026-11-23T07:17+0300

2026-11-23T08:12+0300

банки

финансы

россия

анатолий аксаков

госдума

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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Российские банки вполне возможно смогут заработать рекордную прибыль по итогам этого года, в 2027 году прибыль сектора будет не хуже, такое мнение высказал РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "Вполне возможно", - сказал он, отвечая на вопрос, смогут ли российские банки в этом году заработать рекордную прибыль в 4,9 триллиона рублей. "Очень многое будет зависеть от спроса на финансовые продукты... учитывая, что прогноз на следующий год по экономике более позитивный, чем в этом году, и то, что во второй половине этого года темпы кредитования резко возросли, то допускаю, что и в 2027 году банки смогут заработать хорошую прибыль", - предположил Аксаков. Чистая прибыль российских банков в 2025 году сократилась впервые за три года - до 3,5 триллиона рублей против 3,8 триллиона рублей в 2024 году. На прошлой неделе Банк России повысил прогноз по чистой прибыли российских банков в 2026 году до 4,5-4,9 триллиона рублей с сентябрьского прогноза в 3,9-4,4 триллиона рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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банки, финансы, россия, анатолий аксаков, госдума