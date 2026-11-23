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Специалист объяснил, почему бизнес не может сэкономить на ИИ

Специалист объяснил, почему бизнес не может сэкономить на ИИ - 23.11.2026, ПРАЙМ

Специалист объяснил, почему бизнес не может сэкономить на ИИ

Внедрение ИИ не всегда приносит бизнесу ожидаемую экономию, если успех оценивают по числу пользователей и запросов, а не по результатам работы. Об этом... | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T02:02+0300

2026-11-23T02:02+0300

2026-11-23T02:02+0300

технологии

эксклюзив

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развитие ии

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МОСКВА, 23 ноя – ПРАЙМ. Внедрение ИИ не всегда приносит бизнесу ожидаемую экономию, если успех оценивают по числу пользователей и запросов, а не по результатам работы. Об этом рассказал руководитель Центра компетенций по ИИ компании "Первый Бит" Виктор Котов."Окупаемость ИИ не сводится к сокращению персонала. Выгода может быть в скорости, качестве и возможности выполнять больше задач за то же время. Главное, чтобы компания заранее определила ожидаемый результат и проверила, удалось ли его достичь", — отметил Котов.По его словам, доступ к нейросетям сам по себе еще не означает роста производительности. Важно учитывать весь процесс, включая проверки и доработки. Например, аналитик может подготовить черновик отчета с ИИ за пять минут вместо получаса, но если еще двадцать минут уходят на сверку цифр и исправление ошибок, экономия составляет всего пять минут.Другая ошибка — ускорять отдельные задачи, не меняя процесс целиком: нейросеть быстро составляет коммерческое предложение, но данные по-прежнему собирают вручную, а согласование занимает несколько дней.Показателен опыт австралийского Commonwealth Bank: после внедрения голосового ИИ-бота банк сообщил о сокращении потока обращений примерно на 2 тысячи звонков в неделю и в июле 2025 года объявил о сокращении 45 должностей. Однако, по данным профсоюза, нагрузка на операторов росла, сотрудникам предлагали сверхурочную работу, а к обработке звонков привлекали руководителей. В августе банк отменил сокращения и признал ошибку в оценке потребности в персонале, привел пример Котов.Перед масштабированием ИИ следует провести пилотный проект: сравнить стоимость и время выполнения задач до и после внедрения, количество ошибок и затраты на проверку. В расчеты также стоит включить расходы на модели, интеграции, обучение и поддержку, заключил специалист.

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технологии, эксклюзив, бизнес, развитие ии