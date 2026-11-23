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Мировой импорт СПГ в октябре сократился на 4,4%
Мировой импорт СПГ в октябре сократился на 4,4% - 23.11.2026, ПРАЙМ
Мировой импорт СПГ в октябре сократился на 4,4%
Мировой импорт сжиженного природного газа (СПГ) в октябре сократился на 4,4% в годовом натуральном выражении - до 34,94 миллиона тонн, однако оказался на самом... | 23.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-23T22:58+0300
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газ
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ближний восток
африка
фсэг
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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Мировой импорт сжиженного природного газа (СПГ) в октябре сократился на 4,4% в годовом натуральном выражении - до 34,94 миллиона тонн, однако оказался на самом высоком уровне с марта, следует из материалов доклада Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).
"В октябре 2026 года мировой импорт СПГ сократился на 4,4% (1,60 миллиона тонн) в годовом исчислении, до 34,94 миллиона тонн, хотя и достиг самого высокого месячного уровня с марта 2026 года", - говорится в докладе.
ФСЭГ главным образом объясняет снижение показателя сокращением импорта в Европу, в страны Ближнего Востока и в Африки. Это снижение было частично компенсировано увеличением поставок в Азию, Латинскую Америку и Карибский бассейн.
"Продолжающийся ближневосточный конфликт по-прежнему оказывал влияние на мировую торговлю СПГ, поскольку ограничения на транзит через Ормузский пролив нарушили экспорт СПГ из Катара и ОАЭ", - отмечает ФСЭГ.
При этом по итогам января-сентября мировой импорт сжиженного природного газа снизился на 1,5% в годовом выражении, или на 5,35 миллиона тонн, и достиг 350,74 миллиона тонн.
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газ, европа, ближний восток, африка, фсэг
Газ, ЕВРОПА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, АФРИКА, ФСЭГ
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Мировой импорт сжиженного природного газа (СПГ) в октябре сократился на 4,4% в годовом натуральном выражении - до 34,94 миллиона тонн, однако оказался на самом высоком уровне с марта, следует из материалов доклада Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).
"В октябре 2026 года мировой импорт СПГ сократился на 4,4% (1,60 миллиона тонн) в годовом исчислении, до 34,94 миллиона тонн, хотя и достиг самого высокого месячного уровня с марта 2026 года", - говорится в докладе.
ФСЭГ главным образом объясняет снижение показателя сокращением импорта в Европу, в страны Ближнего Востока и в Африки. Это снижение было частично компенсировано увеличением поставок в Азию, Латинскую Америку и Карибский бассейн.
"Продолжающийся ближневосточный конфликт по-прежнему оказывал влияние на мировую торговлю СПГ, поскольку ограничения на транзит через Ормузский пролив нарушили экспорт СПГ из Катара и ОАЭ", - отмечает ФСЭГ.
При этом по итогам января-сентября мировой импорт сжиженного природного газа снизился на 1,5% в годовом выражении, или на 5,35 миллиона тонн, и достиг 350,74 миллиона тонн.