https://1prime.ru/20261123/import-875473713.html

Мировой импорт СПГ в октябре сократился на 4,4%

Мировой импорт СПГ в октябре сократился на 4,4% - 23.11.2026, ПРАЙМ

Мировой импорт СПГ в октябре сократился на 4,4%

Мировой импорт сжиженного природного газа (СПГ) в октябре сократился на 4,4% в годовом натуральном выражении - до 34,94 миллиона тонн, однако оказался на самом... | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T22:58+0300

2026-11-23T22:58+0300

2026-11-23T22:58+0300

газ

европа

ближний восток

африка

фсэг

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875473713.jpg?1795463898

МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Мировой импорт сжиженного природного газа (СПГ) в октябре сократился на 4,4% в годовом натуральном выражении - до 34,94 миллиона тонн, однако оказался на самом высоком уровне с марта, следует из материалов доклада Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). "В октябре 2026 года мировой импорт СПГ сократился на 4,4% (1,60 миллиона тонн) в годовом исчислении, до 34,94 миллиона тонн, хотя и достиг самого высокого месячного уровня с марта 2026 года", - говорится в докладе. ФСЭГ главным образом объясняет снижение показателя сокращением импорта в Европу, в страны Ближнего Востока и в Африки. Это снижение было частично компенсировано увеличением поставок в Азию, Латинскую Америку и Карибский бассейн. "Продолжающийся ближневосточный конфликт по-прежнему оказывал влияние на мировую торговлю СПГ, поскольку ограничения на транзит через Ормузский пролив нарушили экспорт СПГ из Катара и ОАЭ", - отмечает ФСЭГ. При этом по итогам января-сентября мировой импорт сжиженного природного газа снизился на 1,5% в годовом выражении, или на 5,35 миллиона тонн, и достиг 350,74 миллиона тонн.

европа

ближний восток

африка

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, европа, ближний восток, африка, фсэг