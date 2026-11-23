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Мировой импорт трубопроводного газа в январе-октябре вырос на 2%
Мировой импорт трубопроводного газа в январе-октябре вырос на 2% - 23.11.2026, ПРАЙМ
Мировой импорт трубопроводного газа в январе-октябре вырос на 2%
Мировой импорт трубопроводного газа в январе-октябре вырос на 2% в годовом выражении и достиг 509 миллиардов кубометров, говорится в докладе Форума... | 23.11.2026, ПРАЙМ
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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Мировой импорт трубопроводного газа в январе-октябре вырос на 2% в годовом выражении и достиг 509 миллиардов кубометров, говорится в докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).
"За первые десять месяцев 2026 года совокупный мировой импорт трубопроводного природного газа, по оценкам, вырос на 2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, достигнув примерно 509 миллиардов кубометров", - говорится в докладе.
Как поясняется, рост был обусловлен увеличением импорта в ЕС, Казахстан и Канаду, что компенсировало сокращение поставок в США и Турцию.
По данным ФСЭГ, Евразия и Северная Америка оставались основными регионами-экспортерами трубопроводного газа, на долю каждого из них приходилось по 31% от общего объема мирового экспорта.
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газ, казахстан, канада, сша, ес, фсэг
Газ, КАЗАХСТАН, КАНАДА, США, ЕС, ФСЭГ
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Мировой импорт трубопроводного газа в январе-октябре вырос на 2% в годовом выражении и достиг 509 миллиардов кубометров, говорится в докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).
"За первые десять месяцев 2026 года совокупный мировой импорт трубопроводного природного газа, по оценкам, вырос на 2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, достигнув примерно 509 миллиардов кубометров", - говорится в докладе.
Как поясняется, рост был обусловлен увеличением импорта в ЕС, Казахстан и Канаду, что компенсировало сокращение поставок в США и Турцию.
По данным ФСЭГ, Евразия и Северная Америка оставались основными регионами-экспортерами трубопроводного газа, на долю каждого из них приходилось по 31% от общего объема мирового экспорта.