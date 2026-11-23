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Индекс доллара поднялся выше 104 пунктов впервые за полтора года
Индекс доллара поднялся выше 104 пунктов впервые за полтора года - 23.11.2026, ПРАЙМ
Индекс доллара поднялся выше 104 пунктов впервые за полтора года
Индекс доллара поднялся выше 104 пунктов, впервые более чем за полтора года, следует из данных торгов. | 23.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-23T16:34+0300
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2026-11-23T16:34+0300
рынок
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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Индекс доллара поднялся выше 104 пунктов, впервые более чем за полтора года, следует из данных торгов.
По состоянию на 15.59 мск индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) подскакивает на 0,21% относительно предыдущего закрытия, до 104,03 пункта. Показатель превысил отметку в 104 пункта впервые со 2 апреля прошлого года.
Индекс отражает взвешенную стоимость доллара к шести валютам: евро, иене, фунту стерлингов, канадскому доллару, шведской кроне и швейцарскому франку. При этом курс евро к доллару падает на 0,22%, до 1,0944 доллара.
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рынок, сша
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Индекс доллара поднялся выше 104 пунктов, впервые более чем за полтора года, следует из данных торгов.
По состоянию на 15.59 мск индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) подскакивает на 0,21% относительно предыдущего закрытия, до 104,03 пункта. Показатель превысил отметку в 104 пункта впервые со 2 апреля прошлого года.
Индекс отражает взвешенную стоимость доллара к шести валютам: евро, иене, фунту стерлингов, канадскому доллару, шведской кроне и швейцарскому франку. При этом курс евро к доллару падает на 0,22%, до 1,0944 доллара.