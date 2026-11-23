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Фондовые индексы Европы выросли на новостях о восстановлении Хуанга

Фондовые индексы Европы выросли на новостях о восстановлении Хуанга - 23.11.2026, ПРАЙМ

Фондовые индексы Европы выросли на новостях о восстановлении Хуанга

Фондовые индексы Европы по итогам понедельника выросли более чем на 1% на фоне бума техсектора США после новостей о восстановлении Дженсена Хуанга в должности... | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T21:24+0300

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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Фондовые индексы Европы по итогам понедельника выросли более чем на 1% на фоне бума техсектора США после новостей о восстановлении Дженсена Хуанга в должности главы американского технологического гиганта Nvidia, следует из данных торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 1,3% - до 10 480,82 пункта, французский CAC 40 увеличился на 1,48% - до 8044,84 пункта, а немецкий DAX поднялся на 2,15%, до 25 337,27 пункта. Ранее в понедельник Nvidia сообщила, что совет директоров компании единогласно проголосовал за немедленное восстановление Хуанга в должностях президента, генерального директора (CEO) и члена совета директоров после консультаций с представителями властей США. Аналитики отмечают, что новость вызвала сильный подъем в техсекторе США, который способствовал росту акций европейских технологических компаний. Так, бумаги французской Schneider Electric подорожали на 4%, немецких Aixtron и Siemens Energy - на 8,9 и 6,8% соответственно, а ATSV - на 13%. "Сегодняшний отскок на фондовом рынке - это признак того, что инвесторы наконец-то смогли выдохнуть с облегчением... Вполне вероятно, что инвесторы станут более критично оценивать темпы и масштабы сделок по финансированию, а также начнут чаще задаваться вопросом об их финансовой окупаемости", - заявил агентству Рейтер руководитель направления рынков в компании AJ Bell Дэн Коутсворт (Dan Coatsworth).

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рынок, торги, индексы, сша, европа, nvidia, dax, schneider electric