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Фондовые индексы Европы выросли на новостях о восстановлении Хуанга
Фондовые индексы Европы выросли на новостях о восстановлении Хуанга - 23.11.2026, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы выросли на новостях о восстановлении Хуанга
Фондовые индексы Европы по итогам понедельника выросли более чем на 1% на фоне бума техсектора США после новостей о восстановлении Дженсена Хуанга в должности... | 23.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-23T21:24+0300
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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Фондовые индексы Европы по итогам понедельника выросли более чем на 1% на фоне бума техсектора США после новостей о восстановлении Дженсена Хуанга в должности главы американского технологического гиганта Nvidia, следует из данных торгов.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 1,3% - до 10 480,82 пункта, французский CAC 40 увеличился на 1,48% - до 8044,84 пункта, а немецкий DAX поднялся на 2,15%, до 25 337,27 пункта.
Ранее в понедельник Nvidia сообщила, что совет директоров компании единогласно проголосовал за немедленное восстановление Хуанга в должностях президента, генерального директора (CEO) и члена совета директоров после консультаций с представителями властей США.
Аналитики отмечают, что новость вызвала сильный подъем в техсекторе США, который способствовал росту акций европейских технологических компаний.
Так, бумаги французской Schneider Electric подорожали на 4%, немецких Aixtron и Siemens Energy - на 8,9 и 6,8% соответственно, а ATSV - на 13%.
"Сегодняшний отскок на фондовом рынке - это признак того, что инвесторы наконец-то смогли выдохнуть с облегчением... Вполне вероятно, что инвесторы станут более критично оценивать темпы и масштабы сделок по финансированию, а также начнут чаще задаваться вопросом об их финансовой окупаемости", - заявил агентству Рейтер руководитель направления рынков в компании AJ Bell Дэн Коутсворт (Dan Coatsworth).
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рынок, торги, индексы, сша, европа, nvidia, dax, schneider electric
Рынок, Торги, Индексы, США, ЕВРОПА, Nvidia, DAX, Schneider Electric
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Фондовые индексы Европы по итогам понедельника выросли более чем на 1% на фоне бума техсектора США после новостей о восстановлении Дженсена Хуанга в должности главы американского технологического гиганта Nvidia, следует из данных торгов.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 1,3% - до 10 480,82 пункта, французский CAC 40 увеличился на 1,48% - до 8044,84 пункта, а немецкий DAX поднялся на 2,15%, до 25 337,27 пункта.
Ранее в понедельник Nvidia сообщила, что совет директоров компании единогласно проголосовал за немедленное восстановление Хуанга в должностях президента, генерального директора (CEO) и члена совета директоров после консультаций с представителями властей США.
Аналитики отмечают, что новость вызвала сильный подъем в техсекторе США, который способствовал росту акций европейских технологических компаний.
Так, бумаги французской Schneider Electric подорожали на 4%, немецких Aixtron и Siemens Energy - на 8,9 и 6,8% соответственно, а ATSV - на 13%.
"Сегодняшний отскок на фондовом рынке - это признак того, что инвесторы наконец-то смогли выдохнуть с облегчением... Вполне вероятно, что инвесторы станут более критично оценивать темпы и масштабы сделок по финансированию, а также начнут чаще задаваться вопросом об их финансовой окупаемости", - заявил агентству Рейтер руководитель направления рынков в компании AJ Bell Дэн Коутсворт (Dan Coatsworth).