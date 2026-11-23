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Последняя группа моряков покинула арестованный в Индии танкер Unity

Последняя группа моряков покинула арестованный в Индии танкер Unity - 23.11.2026, ПРАЙМ

Последняя группа моряков покинула арестованный в Индии танкер Unity

Арестованный в Индии танкер Unity в понедельник был официально передан индийской стороне, а последняя группа российских моряков покинула судно. Об этом РИА... | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T15:36+0300

2026-11-23T15:36+0300

2026-11-23T15:46+0300

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МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Арестованный в Индии танкер Unity в понедельник был официально передан индийской стороне, а последняя группа российских моряков покинула судно. Об этом РИА Новости сообщили в генконсульстве России в Калькутте."Сегодня, 23 ноября 2026 года, в 16.30 по местному времени (14.00 мск) танкер был формально передан под управление нового капитана и его команды. Старый экипаж в настоящее время перевозится на берег", — сообщили в генконсульстве.Там уточнили, что моряки отправятся из аэропорта Бхубанешвар 24 ноября и прибудут домой к концу 25 ноября. Ранее в генконсульстве сообщали, что первая группа из семи моряков уже вернулась домой, вторая такой же численности покинула судно 3 ноября, а оставшиеся девять членов экипажа ожидали замену на новую команду. Индийская сторона увязывала вопрос о репатриации российских матросов с заменой экипажа судна на новый.Танкер под флагом Камеруна был арестован у берегов Индии в мае из-за коммерческого спора, связанного с задолженностью судовладельца перед местным поставщиком топлива. С тех пор судно стоит на якоре в районе порта Парадип. Суд индийского штата Одиша 6 октября обязал индийскую сторону принять срочные меры для репатриации экипажа.

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