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Доля льготной ипотеки рухнула более чем вдвое за месяц, пишет РБК
Доля льготной ипотеки рухнула более чем вдвое за месяц, пишет РБК - 23.11.2026, ПРАЙМ
Доля льготной ипотеки рухнула более чем вдвое за месяц, пишет РБК
Доля льготной ипотеки в России в октябре 2026 года резко сократилась, достигнув минимума за последние 6,5 года, пишет РБК со ссылкой на данные аналитиков... | 23.11.2026, ПРАЙМ
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МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Доля льготной ипотеки в России в октябре 2026 года резко сократилась, достигнув минимума за последние 6,5 года, пишет РБК со ссылкой на данные аналитиков "Объединенного кредитного бюро" (ОКБ)."Меньше, чем в октябре 2026-го, доля льготной ипотеки в структуре всех ипотечных выдач была лишь 6,5 лет назад — до введения всеобщей программы с господдержкой", — уточняет издание.Как отмечает издание, по количеству выданных кредитов по программам с господдержкой показатель упал в 2,7 раза — с 54% в сентябре до 20% в октябре, а по объему — в 2,1 раза, с 69% до 32%.Сокращение произошло на фоне резких изменений в семейной ипотеке, подчеркивает РБК. За первый месяц действия новых условий выдача льготных кредитов в России упала до минимума за полтора года: банки выдали 15,85 тысячи кредитов на 95,96 миллиарда рублей — на 79% меньше, чем месяцем ранее, и на 74–75% меньше, чем год назад.Сильнее всего выдача просела в Санкт-Петербурге — в 10,4 раза по количеству и 11,2 раза по объему, в Москве — в 7,3 и 7,6 раза соответственно, и в Подмосковье — в 6,8 и 7 раз.При этом в Приморском, Хабаровском и Забайкальском краях, Якутии, Бурятии, Архангельской и Амурской областях доля и объемы выдачи льготной ипотеки почти не изменились. Там действует дальневосточная ипотека под 2% годовых, и изменения в семейной программе на нее почти не влияют.Кроме того, средний срок новых льготных кредитов сократился более чем на шесть лет — до 21 года 1 месяца. Это минимум за четыре года. Причиной стало сокращение максимального срока семейной ипотеки с 30 до 15 лет, добавляет РБК.
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Недвижимость, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МОСКВА, Московская область, РОССИЯ, льготная ипотека, ипотека
МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ.
Доля льготной ипотеки в России в октябре 2026 года резко сократилась, достигнув минимума за последние 6,5 года, пишет РБК
со ссылкой на данные аналитиков "Объединенного кредитного бюро" (ОКБ).
"Меньше, чем в октябре 2026-го, доля льготной ипотеки в структуре всех ипотечных выдач была лишь 6,5 лет назад — до введения всеобщей программы с господдержкой", — уточняет издание.
Как отмечает издание, по количеству выданных кредитов по программам с господдержкой показатель упал в 2,7 раза — с 54% в сентябре до 20% в октябре, а по объему — в 2,1 раза, с 69% до 32%.
Сокращение произошло на фоне резких изменений в семейной ипотеке, подчеркивает РБК. За первый месяц действия новых условий выдача льготных кредитов в России упала до минимума за полтора года: банки выдали 15,85 тысячи кредитов на 95,96 миллиарда рублей — на 79% меньше, чем месяцем ранее, и на 74–75% меньше, чем год назад.
Сильнее всего выдача просела в Санкт-Петербурге — в 10,4 раза по количеству и 11,2 раза по объему, в Москве — в 7,3 и 7,6 раза соответственно, и в Подмосковье — в 6,8 и 7 раз.
При этом в Приморском, Хабаровском и Забайкальском краях, Якутии, Бурятии, Архангельской и Амурской областях доля и объемы выдачи льготной ипотеки почти не изменились. Там действует дальневосточная ипотека под 2% годовых, и изменения в семейной программе на нее почти не влияют.
Кроме того, средний срок новых льготных кредитов сократился более чем на шесть лет — до 21 года 1 месяца. Это минимум за четыре года. Причиной стало сокращение максимального срока семейной ипотеки с 30 до 15 лет, добавляет РБК.