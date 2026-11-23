https://1prime.ru/20261123/jamal-875438321.html

Стали известны регионы – лидеры по доходам населения

Стали известны регионы – лидеры по доходам населения - 23.11.2026, ПРАЙМ

Стали известны регионы – лидеры по доходам населения

Ямал и Чукотка лидируют в рейтинге регионов России по доходам населения, составленном по итогам второго квартала 2026 года, замыкают список Ингушетия и... | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T00:16+0300

2026-11-23T00:16+0300

2026-11-23T08:22+0300

россия

росстат

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875438321.jpg?1795411357

МОСКВА, 23 ноя – ПРАЙМ. Ямал и Чукотка лидируют в рейтинге регионов России по доходам населения, составленном по итогам второго квартала 2026 года, замыкают список Ингушетия и Карачаево-Черкесия, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. Уровень доходов Согласно данным Росстата, во втором квартале 2026 года среднедушевые доходы населения в России держались на уровне 76,7 тысячи рублей в месяц, что на 5 тысяч рублей больше результата второго квартала 2025 года. В реальном выражении доходы населения выросли за этот период на 1,1%, что значительно ниже темпов роста прошлого года. При этом уровень доходов в России достаточно сильно отличается в региональном разрезе. Для оценки ситуации в региональной сфере эксперты РИА Новости рассчитали соотношение среднедушевых доходов в регионах России и стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг. Этот показатель позволяет сравнивать регионы по уровню доходов с учетом их покупательной способности, во многом зависящей от уровня местных цен. Регионы были проранжированы по этому показателю. В качестве источника информации для составления рейтинга использовались данные Росстата и ЕМИСС за второй квартал 2026 года. Итоги проведенного исследования показывают существенную разницу в уровне покупательной способности доходов в разных субъектах РФ. Значение соотношения среднедушевых доходов и стоимости фиксированного потребительского набора в различных регионах изменяется в широком диапазоне от 1,21 до 6,28, то есть реальный (с учетом цен) уровень средних доходов у лидеров и аутсайдеров отличается более чем в пять раз. При этом медианное значение соотношения среди исследуемых субъектов РФ составляет 2,4 против 2,3 в прошлом году. Лидеры прежние Лидирует в рейтинге по соотношению доходов и фиксированного набора потребительских товаров и услуг, как и годом ранее, Ямало-Ненецкий автономный округ. В этом регионе соотношение среднедушевых доходов и стоимости фиксированного набора находится на уровне 6,3. Также десятку лидеров рейтинга по отношению доходов к стоимости фиксированного набора входят Чукотка, Ненецкий округ, Магаданская область, Москва, Сахалинская область, Санкт-Петербург, Татарстан, Мурманская область, Ханты-Мансийский автономный округ. У лидирующей десятки регионов, состав которой по сравнению с прошлым годом не претерпел изменений, соотношение доходов и фиксированного набора превышает показатель 3. Как видно, большинство регионов с высокими доходами занимаются добычей полезных ископаемых в суровых климатических условиях, что определяет высокие заработки. Высокий уровень среднедушевых доходов в Москве и Санкт-Петербурге, с одной стороны, определяется высокой зарплатой в этих городах, а с другой, значительными доходами от предпринимательской деятельности и доходов от собственности и депозитов в двух крупнейших федеральных городах России, объясняют эксперты. Как показал анализ, разрыв в уровне доходов между регионами весьма существенен и составляет 8,6 раз. Самые высокие среднедушевые доходы во втором квартале 2026 года в денежном выражении зафиксированы на Чукотке, которая по покупательной способности расположилась на третьей строчке рейтинга, там они составили 251,9 тысячи рублей, что, согласно официальной статистике, в реальном выражении на 18,6% больше, чем в апреле-июне 2025 года. Вторым в рейтинге по среднедушевым доходам и первым по покупательной способности стал Ямало-Ненецкий автономный округ. В ЯНАО среднедушевой месячный доход составляет 192,2 тысячи рублей. В целом в десяти регионах средние доходы превышают 100 тысяч рублей. Медианное значение уровня среднедушевых доходов среди российских регионов составляет 61,3 тысячи рублей (в половине регионов этот уровень выше, а в другой половине ниже). Самый низкий уровень среднедушевых доходов в Ингушетии, где он составляет немногим более 29 тысяч рублей. Динамика доходов Лидером по динамике реальных денежных доходов во втором квартале 2026 года является Чукотский автономный округ, где прирост составил, как уже говорилось, 18,6%, далее следуют Республика Алтай с показателем 9,9% и Хабаровский край (9,3%). Наименьший рост показали ЯНАО, Республика Коми, Самарская область, Чувашская Республика и Республика Марий Эл. В этих регионах денежные доходы в реальном выражении выросли лишь на 0,1%. Самое низкое соотношение доходов и стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг в текущем рейтинге отмечается в Ингушетии – 1,2, где средний душевой доход составляет 29,1 тысячи рублей (рост за год в реальном выражении составил 5,9%). Таким образом, среднего дохода в этом регионе хватает чуть более чем на один фиксированный набор потребительских товаров и услуг. Также относительно невысокая покупательная способность среднедушевых доходов отмечается в Карачаево-Черкесии, Туве, Ставропольском крае и Республике Алтай.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, росстат