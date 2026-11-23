https://1prime.ru/20261123/kazan-875439327.html

В аэропорту Казани ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту Казани ввели временные ограничения на полеты - 23.11.2026, ПРАЙМ

В аэропорту Казани ввели временные ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Казани, сообщила Росавиация. | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T04:02+0300

2026-11-23T04:02+0300

2026-11-23T04:02+0300

бизнес

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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Казани, сообщила Росавиация. "Аэропорт Казани. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.‍‍‍ Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

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бизнес, казань, росавиация