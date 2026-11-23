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В аэропорту Казани сняли временные ограничения
В аэропорту Казани сняли временные ограничения - 23.11.2026, ПРАЙМ
В аэропорту Казани сняли временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Казани сняты, сообщила Росавиация. | 23.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-23T08:20+0300
2026-11-23T08:20+0300
2026-11-23T08:20+0300
бизнес
казань
росавиация
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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Казани сняты, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Казань... Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ограничения также сняты в аэропорту Чебоксар.
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бизнес, казань, росавиация
Бизнес, КАЗАНЬ, Росавиация
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Казани сняты, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Казань... Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ограничения также сняты в аэропорту Чебоксар.