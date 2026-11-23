https://1prime.ru/20261123/kirov-875439494.html
В аэропорту Кирова ввели временные ограничения
В аэропорту Кирова ввели временные ограничения - 23.11.2026, ПРАЙМ
В аэропорту Кирова ввели временные ограничения
Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Кирова, сообщила Росавиация. | 23.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-23T04:29+0300
2026-11-23T04:29+0300
2026-11-23T04:29+0300
бизнес
россия
росавиация
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875439494.jpg?1795397346
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Кирова, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Кирова ("Победилово"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, росавиация
Бизнес, РОССИЯ, Росавиация
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Кирова, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Кирова ("Победилово"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.