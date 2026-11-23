https://1prime.ru/20261123/kishinev-875469170.html

Аптеки Кишинева столкнулись с дефицитом дешевых лекарств из России и Белоруссии

Аптеки Кишинева столкнулись с дефицитом дешевых лекарств из России и Белоруссии - 23.11.2026, ПРАЙМ

Аптеки Кишинева столкнулись с дефицитом дешевых лекарств из России и Белоруссии

Аптеки Кишинева сталкиваются с дефицитом дешевых лекарств российского и белорусского производства, европейские аналоги недоступны по ценам для большинства... | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T19:20+0300

2026-11-23T19:20+0300

2026-11-23T19:20+0300

бизнес

молдавия

кишинев

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КИШИНЕВ, 23 ноя – ПРАЙМ. Аптеки Кишинева сталкиваются с дефицитом дешевых лекарств российского и белорусского производства, европейские аналоги недоступны по ценам для большинства молдавских покупателей, рассказали РИА Новости сотрудники столичных аптечных сетей. Ранее в молдавских СМИ широкий резонанс вызвала статистика о том, что за 2021–2025 годы из аптек страны исчезли 1553 препарата, включая 574 дешевых средства, а расходы граждан на рецептурные медикаменты выросли более чем на 30%. "Покупатели, особенно пенсионеры, ежедневно спрашивают недорогие российские или белорусские лекарства, но по многим позициям поставок нет уже давно. Нам приходится предлагать европейские аналоги, однако они стоят в три-четыре раза дороже, и пожилые люди нередко уходят без покупки", - рассказала РИА Новости провизор кишиневской аптеки. Сотрудница другой аптечной сети подтвердила корреспонденту агентства, что перебои затрагивают как препараты для лечения сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний, так и офтальмологические, иммуномодулирующие и неврологические средства. Ранее проведенная по запросу правительства Молдавии проверка показала, что рынок столкнулся с нехваткой около 60 наименований (для 32 из которых не нашлось аналогов), причем для ввоза сердечного препарата "Нитросорбид", иммуномодулятора "Имунофан", анксиолитика "Феназепам" и глазных капель "Офтагель" потребовалось оформлять разрешения на импорт незарегистрированной продукции. "Большая проблема возникает, когда из продажи пропадают лекарства, которые пациенты принимают годами по строгой схеме - например, "Эутирокс" при заболеваниях щитовидной железы или доступный российский "Нитросорбид" при стенокардии и сердечной недостаточности. Люди опасаются резкого перехода на незнакомые аналоги из-за побочных эффектов и обходят десятки аптек подряд в поисках нужной упаковки", - отметила фармацевт, попросившая не называть ее имени. Замдиректора Агентства по лекарственным средствам и медицинским изделиям Молдавии Константин Неделя сообщил в середине ноября телеканалу Jurnal. TV, что регистрация препарата в госреестре из 4217 наименований не гарантирует его наличия на полках из-за ухода производителей, невыгодных цен и проблем с логистикой. Как отмечают молдавские СМИ, около 92% медикаментов в республике составляет импорт, который при этом сконцентрирован у узкого круга дистрибьюторов.

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бизнес, молдавия, кишинев