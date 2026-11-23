https://1prime.ru/20261123/kitay-875469278.html

В Китае задержали женщину, пытавшуюся незаконно провезти 21 змею в штанах

В Китае задержали женщину, пытавшуюся незаконно провезти 21 змею в штанах - 23.11.2026, ПРАЙМ

В Китае задержали женщину, пытавшуюся незаконно провезти 21 змею в штанах

Сотрудники таможни "Хуанган", которая находится между Шэньчжэнем и Гонконгом, задержали женщину, пытавшуюся незаконно провезти на материковую часть Китая 21... | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T19:25+0300

2026-11-23T19:25+0300

2026-11-23T19:25+0300

общество

китай

гонконг

global times

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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Сотрудники таможни "Хуанган", которая находится между Шэньчжэнем и Гонконгом, задержали женщину, пытавшуюся незаконно провезти на материковую часть Китая 21 змею, прикрепив их к ногам и спрятав в брюках, сообщает газета Global Times. "Сотрудники таможни "Хуанган" задержали пассажирку, которая пыталась незаконно провезти на материковую часть Китая 21 живую чужеродную (этот вид не водится на материковой части КНР - ред.) змею, прикрепив и спрятав их в свободных брюках", - говорится в сообщении. Согласно данным газеты, сотрудники заметили женщину, которая входила в зону таможенного контроля без подачи документов на декларацию багажа. Они заметили у женщины странную и скованную походку, из-за чего остановили ее для досмотра. В ходе досмотра было выявлено, что на обеих голенях у женщины были надеты наколенники, прикрепленные к ногам с помощью скотча. Внутри наколенников оказались три свертка с живыми змеями, каждый из которых был обернут в носок. Позже профильное ведомство установило, что женщина перевозила подвязочных змей, которые не обитают на территории материкового Китая. Таможенное управление напомнило, что, согласно китайским законам и нормативным актам, несанкционированный ввоз животных или растений в Китай запрещен.

китай

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , китай, гонконг, global times