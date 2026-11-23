https://1prime.ru/20261123/komissija-875461912.html

Комиссия Мосгордумы поддержала проект бюджета Москвы на 2027-2029 годы

Комиссия Мосгордумы поддержала проект бюджета Москвы на 2027-2029 годы - 23.11.2026, ПРАЙМ

Комиссия Мосгордумы поддержала проект бюджета Москвы на 2027-2029 годы

Комиссия Мосгордумы по экономической и социальной политике поддержала проект бюджета столицы на 2027-2029 годы и рекомендовала принять его на заседании... | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T16:01+0300

2026-11-23T16:01+0300

2026-11-23T16:01+0300

москва

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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Комиссия Мосгордумы по экономической и социальной политике поддержала проект бюджета столицы на 2027-2029 годы и рекомендовала принять его на заседании Московской городской думы, такое решение было принято на заседании комиссии в понедельник. Как следует из проекта, доходы бюджета Москвы в 2027 году запланированы в сумме 5 триллионов 938 миллиардов рублей, в 2028 году - 6 триллионов 205,9 миллиарда рублей, в 2029 году - 6 триллионов 517,8 миллиарда рублей. Расходы бюджета Москвы в 2027 году запланированы в сумме 6,589 триллиона рублей, в 2028 году - 6,706 триллиона, в 2029 году - 6,858 триллиона рублей. "Предусмотренные в законопроекте средства позволяют выполнить социальные обязательства, обеспечить работу наших городских учреждений и продолжить реализацию приоритетных проектов развития города. Сохраняется весомая поддержка экономики, основа занятости москвичей и будущих доходов городского бюджета", - сообщила руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова. Она попросила поддержать законопроект при его рассмотрении на заседании Московской городской думы. Как отметила председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева, представленный законопроект отвечает всем ключевым направлениям и национальным целям развития Российской Федерации. "Считаю и представляется целесообразным поддержать представленный законопроект", - сказала она. Члены комиссии единогласно поддержали проект бюджета.

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