https://1prime.ru/20261123/komissija-875461912.html
Комиссия Мосгордумы поддержала проект бюджета Москвы на 2027-2029 годы
Комиссия Мосгордумы поддержала проект бюджета Москвы на 2027-2029 годы - 23.11.2026, ПРАЙМ
Комиссия Мосгордумы поддержала проект бюджета Москвы на 2027-2029 годы
Комиссия Мосгордумы по экономической и социальной политике поддержала проект бюджета столицы на 2027-2029 годы и рекомендовала принять его на заседании... | 23.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-23T16:01+0300
2026-11-23T16:01+0300
2026-11-23T16:01+0300
москва
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875461912.jpg?1795438866
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Комиссия Мосгордумы по экономической и социальной политике поддержала проект бюджета столицы на 2027-2029 годы и рекомендовала принять его на заседании Московской городской думы, такое решение было принято на заседании комиссии в понедельник.
Как следует из проекта, доходы бюджета Москвы в 2027 году запланированы в сумме 5 триллионов 938 миллиардов рублей, в 2028 году - 6 триллионов 205,9 миллиарда рублей, в 2029 году - 6 триллионов 517,8 миллиарда рублей. Расходы бюджета Москвы в 2027 году запланированы в сумме 6,589 триллиона рублей, в 2028 году - 6,706 триллиона, в 2029 году - 6,858 триллиона рублей.
"Предусмотренные в законопроекте средства позволяют выполнить социальные обязательства, обеспечить работу наших городских учреждений и продолжить реализацию приоритетных проектов развития города. Сохраняется весомая поддержка экономики, основа занятости москвичей и будущих доходов городского бюджета", - сообщила руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова.
Она попросила поддержать законопроект при его рассмотрении на заседании Московской городской думы.
Как отметила председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева, представленный законопроект отвечает всем ключевым направлениям и национальным целям развития Российской Федерации.
"Считаю и представляется целесообразным поддержать представленный законопроект", - сказала она.
Члены комиссии единогласно поддержали проект бюджета.
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Комиссия Мосгордумы по экономической и социальной политике поддержала проект бюджета столицы на 2027-2029 годы и рекомендовала принять его на заседании Московской городской думы, такое решение было принято на заседании комиссии в понедельник.
Как следует из проекта, доходы бюджета Москвы в 2027 году запланированы в сумме 5 триллионов 938 миллиардов рублей, в 2028 году - 6 триллионов 205,9 миллиарда рублей, в 2029 году - 6 триллионов 517,8 миллиарда рублей. Расходы бюджета Москвы в 2027 году запланированы в сумме 6,589 триллиона рублей, в 2028 году - 6,706 триллиона, в 2029 году - 6,858 триллиона рублей.
"Предусмотренные в законопроекте средства позволяют выполнить социальные обязательства, обеспечить работу наших городских учреждений и продолжить реализацию приоритетных проектов развития города. Сохраняется весомая поддержка экономики, основа занятости москвичей и будущих доходов городского бюджета", - сообщила руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова.
Она попросила поддержать законопроект при его рассмотрении на заседании Московской городской думы.
Как отметила председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева, представленный законопроект отвечает всем ключевым направлениям и национальным целям развития Российской Федерации.
"Считаю и представляется целесообразным поддержать представленный законопроект", - сказала она.
Члены комиссии единогласно поддержали проект бюджета.