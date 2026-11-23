https://1prime.ru/20261123/kommertsializatsija-875463305.html

Коммерциализация интеллектуальной собственности в России остается ограниченной

Коммерциализация интеллектуальной собственности в России остается ограниченной - 23.11.2026, ПРАЙМ

Коммерциализация интеллектуальной собственности в России остается ограниченной

Коммерциализация интеллектуальной собственности в России остается ограниченной, несмотря на рост числа заявок на регистрацию изобретений, заявила председатель... | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T16:34+0300

2026-11-23T16:34+0300

2026-11-23T16:34+0300

россия

валентина матвиенко

совет федерации

роспатент

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МОСКВА, 23 ноя – ПРАЙМ. Коммерциализация интеллектуальной собственности в России остается ограниченной, несмотря на рост числа заявок на регистрацию изобретений, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "По данным Роспатента, за первое полугодие текущего года российские заявители подали порядка 11 тысяч заявок на регистрацию изобретений. Это на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за последние пять лет на регистрацию подано около 140 тысяч заявок. Но, с другой стороны, мы фиксируем, что коммерциализация интеллектуальной собственности остается ограниченной", - сказала Матвиенко на заседании Совета по вопросам интеллектуальной собственности. Она отметила, что патенты недостаточно вовлечены в рыночный оборот, а количество зарегистрированных распоряжений исключительным правом на изобретения, полезные модели и промышленные образцы сократилось с 2021 по 2025 год на 20%. "Но, как показывает жизнь, изобрести - это зачастую только полдела. Не менее важно свою разработку правильно запатентовать, "продать", запустить в производство", - добавила Матвиенко, подчеркнув необходимость более эффективных решений и прозрачных правовых механизмов.

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россия, валентина матвиенко, совет федерации, роспатент