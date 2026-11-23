https://1prime.ru/20261123/korporativ-875415497.html

Юрист рассказала, как противостоять принудительным сборам на корпоратив

Юрист рассказала, как противостоять принудительным сборам на корпоратив - 23.11.2026, ПРАЙМ

Юрист рассказала, как противостоять принудительным сборам на корпоратив

Приближается декабрь, а вместе с ним — сезон новогодних корпоративов. И сразу возникает главный вопрос: кто оплачивает банкет и насколько законно требование... | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T03:03+0300

2026-11-23T03:03+0300

2026-11-23T03:03+0300

эксклюзив

общество

работодатели

корпоратив

новый год

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МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Приближается декабрь, а вместе с ним — сезон новогодних корпоративов. И сразу возникает главный вопрос: кто оплачивает банкет и насколько законно требование работодателя сдавать деньги на праздник. Как рассказала агентству "Прайм" старший партнер адвокатского бюро "Куприянов, Кириллова и партнеры" Ани Баскина, ни Трудовой кодекс, ни иные нормы трудового законодательства не предусматривают обязанности работника финансировать корпоративные мероприятия.Установить такую обязанность приказом или локальным нормативным актом работодатель также не вправе: согласно статье 8 ТК РФ локальные акты не могут ухудшать положение работников по сравнению с трудовым законодательством. "Правила внутреннего трудового распорядка тоже не могут закреплять за сотрудниками обязанность по денежным сборам. То есть работник не обязан вносить деньги на корпоратив, а работодатель вправе организовать сбор только на добровольной основе", - говорит Баскина.По ее словам, возможности наказать сотрудника за отказ от взноса также ограничены. Удержать сумму из зарплаты в одностороннем порядке нельзя: статья 137 ТК РФ содержит закрытый перечень оснований для удержаний, и отказ финансировать корпоратив к ним не относится. Само по себе согласие работника на участие в мероприятии или даже письменное обещание внести деньги не дает работодателю права произвольно списывать их из зарплаты.Юрист отмечает, что в судебной практике встречаются отдельные решения, допускающие удержание расходов на корпоратив с работника. Например, Торжокский городской суд Тверской области признал законным удержание расходов на проживание сотрудника, который заранее выбрал вариант размещения в загородном Доме отдыха, где проходил праздничный вечер. При этом он письменно согласился возместить стоимость проживания в случае не приезда или досрочного отъезда.Однако этот спор касается возмещения конкретных расходов по принятому работником обязательству, а не законности принудительного сбора денег на корпоратив в целом, поэтому рассматривать его как общее правило не стоит.Применить дисциплинарное взыскание — замечание, выговор или увольнение — за отказ сдать деньги или участвовать в корпоративе тоже нельзя. По статье 192 ТК РФ дисциплинарная ответственность наступает за виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей, а оплата корпоративного мероприятия и участие в нем к таким обязанностям не относятся.Показателен пример из практики 2026 года: Хабаровский краевой суд признал незаконным выговор сотруднику за отсутствие на корпоративном мероприятии. Суд установил, что во время корпоратива производственная деятельность не велась, служебные поручения работнику не давались, а обязательное присутствие сотрудников предусмотрено не было. Следовательно, отказ от участия не являлся дисциплинарным проступком."Если работодатель настаивает на обязательном взносе, сотруднику целесообразно запросить письменное распоряжение с указанием правового основания и размера платежа. При попытках принудительного взыскания денег или применении санкций за отказ можно обратиться в государственную инспекцию труда", - заключает Ани Баскина.

https://1prime.ru/20261020/korporativ-874390274.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, общество , работодатели, корпоратив, новый год