https://1prime.ru/20261123/krasnodar-875462263.html
Краснодар планирует открыть прямое авиасообщение с Китаем
Краснодар планирует открыть прямое авиасообщение с Китаем - 23.11.2026, ПРАЙМ
Краснодар планирует открыть прямое авиасообщение с Китаем
Краснодар ведет работу по открытию прямого авиасообщения с китайскими городами, заявил врио главы города Дмитрий Васильев. | 23.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-23T16:10+0300
2026-11-23T16:10+0300
2026-11-23T16:12+0300
бизнес
россия
краснодар
китай
кнр
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875462263.jpg?1795439563
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Краснодар ведет работу по открытию прямого авиасообщения с китайскими городами, заявил врио главы города Дмитрий Васильев. По словам Васильева, Краснодар планирует расширять побратимство с городами КНР с учетом развития российско-китайского взаимодействия. В числе основных направлений - создание удобных логистических маршрутов. "С учетом завершения строительства международного аэропорта в Краснодаре, как большого воздушного южного хаба, ведем работу по открытию прямого авиасообщения с китайскими городами", - сказал Васильев на сессии в рамках Международного муниципального форума в Москве.
краснодар
китай
кнр
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, краснодар, китай, кнр
Бизнес, РОССИЯ, КРАСНОДАР, КИТАЙ, КНР
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Краснодар ведет работу по открытию прямого авиасообщения с китайскими городами, заявил врио главы города Дмитрий Васильев.
По словам Васильева, Краснодар планирует расширять побратимство с городами КНР с учетом развития российско-китайского взаимодействия. В числе основных направлений - создание удобных логистических маршрутов.
"С учетом завершения строительства международного аэропорта в Краснодаре, как большого воздушного южного хаба, ведем работу по открытию прямого авиасообщения с китайскими городами", - сказал Васильев на сессии в рамках Международного муниципального форума в Москве.