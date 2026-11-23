https://1prime.ru/20261123/krasnodar-875462263.html

Краснодар планирует открыть прямое авиасообщение с Китаем

Краснодар планирует открыть прямое авиасообщение с Китаем - 23.11.2026, ПРАЙМ

Краснодар планирует открыть прямое авиасообщение с Китаем

Краснодар ведет работу по открытию прямого авиасообщения с китайскими городами, заявил врио главы города Дмитрий Васильев. | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T16:10+0300

2026-11-23T16:10+0300

2026-11-23T16:12+0300

бизнес

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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Краснодар ведет работу по открытию прямого авиасообщения с китайскими городами, заявил врио главы города Дмитрий Васильев. По словам Васильева, Краснодар планирует расширять побратимство с городами КНР с учетом развития российско-китайского взаимодействия. В числе основных направлений - создание удобных логистических маршрутов. "С учетом завершения строительства международного аэропорта в Краснодаре, как большого воздушного южного хаба, ведем работу по открытию прямого авиасообщения с китайскими городами", - сказал Васильев на сессии в рамках Международного муниципального форума в Москве.

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бизнес, россия, краснодар, китай, кнр