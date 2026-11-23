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Курс юаня на Мосбирже уверенно растет к рублю

Курс юаня на Мосбирже уверенно растет к рублю - 23.11.2026, ПРАЙМ

Курс юаня на Мосбирже уверенно растет к рублю

Курс китайской валюты по отношению к российской в понедельник уверенно растет, следует из данных Московской биржи. | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T16:25+0300

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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в понедельник уверенно растет, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.03 мск повышался на 12 копеек (+1%) - до 12,27 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,17-12,32 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 82,16 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 81,78 рубля. РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте в начале недели уверенно растет. В итоге курс юаня вернулся к середине коридора 12-12,5 рубля. "Российский рубль начал неделю с ослабления по отношению к китайскому юаню. Игроки воспользовались пятничным укреплением рубля, чтобы увеличить свои длинные позиции по юаню, купив валюту", - комментирует Владимир Зернов из Bitbanker. Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,85% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +1,05% на предыдущих торгах. Внешние факторы формируют негативный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 16.06 мск снижалась на 1,6% - до 88,5 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран) повышался на 0,2% - до 104,1 пункта. ПРОГНОЗЫ Несмотря на позитивное влияние ноябрьского налогового периода, потенциал укрепления рубля будет ограничен внешними факторами, считает Гузель Проценко из "Альфа-Форекса". "Геополитическая неопределенность, риски снижения нефтяных цен, а также операции Минфина в рамках бюджетного правила будут уравновешивать влияние налогового периода и высокой рублевой ставки. В результате ожидаем сохранение относительно стабильной динамики валютного рынка без выраженного движения, с колебаниями курсов в диапазонах: 80-84 рубля за доллар, 88-93 рубля за евро и 12-12,6 рубля за юань", - добавляет она. Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал" в качестве ориентира на ближайшие сессии указывает диапазоны: 80,8–82,6 рубля за доллар, 89,0–90,8 за евро и 12,10–12,40 за юань.

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рынок, россия, минфин, ук альфа-капитал, альфа-капитал