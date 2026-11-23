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Лихачев надеется на создание атомного локомотива в ближайшие десятилетия
Лихачев надеется на создание атомного локомотива в ближайшие десятилетия - 23.11.2026, ПРАЙМ
Лихачев надеется на создание атомного локомотива в ближайшие десятилетия
Глава "Росатома" Алексей Лихачев выразил надежду, что российские специалисты в ближайшие десятилетия смогут создать локомотив на атомной "тяге", идея которого... | 23.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-23T18:47+0300
2026-11-23T18:47+0300
2026-11-23T18:47+0300
россия
алексей лихачев
росатом
ржд
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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Глава "Росатома" Алексей Лихачев выразил надежду, что российские специалисты в ближайшие десятилетия смогут создать локомотив на атомной "тяге", идея которого появилась еще при научном руководителе атомного проекта СССР академике Игоре Курчатове.
Лихачев рассказал корпоративному изданию "Страна Росатом" о направлениях сотрудничества "Росатома" и РЖД. Как отмечает издание, отдельно глава "Росатома" рассказал об идее атомного локомотива. По его словам, проект "Атомоход" был задуман еще при Игоре Курчатове, а в 1980-х годах сформировался его технологический облик. Но до создания опытного образца дело не дошло: технологии того времени не позволяли добиться необходимых массогабаритных характеристик.
"Я очень надеюсь, что в ближайших десятилетиях мы вернемся к теме атомного локомотива и, конечно же, реализуем эту мечту", - сказал Лихачев.
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россия, алексей лихачев, росатом, ржд
РОССИЯ, Алексей Лихачев, Росатом, РЖД
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Глава "Росатома" Алексей Лихачев выразил надежду, что российские специалисты в ближайшие десятилетия смогут создать локомотив на атомной "тяге", идея которого появилась еще при научном руководителе атомного проекта СССР академике Игоре Курчатове.
Лихачев рассказал корпоративному изданию "Страна Росатом" о направлениях сотрудничества "Росатома" и РЖД. Как отмечает издание, отдельно глава "Росатома" рассказал об идее атомного локомотива. По его словам, проект "Атомоход" был задуман еще при Игоре Курчатове, а в 1980-х годах сформировался его технологический облик. Но до создания опытного образца дело не дошло: технологии того времени не позволяли добиться необходимых массогабаритных характеристик.
"Я очень надеюсь, что в ближайших десятилетиях мы вернемся к теме атомного локомотива и, конечно же, реализуем эту мечту", - сказал Лихачев.