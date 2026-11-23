https://1prime.ru/20261123/lihachev-875468361.html

Лихачев надеется на создание атомного локомотива в ближайшие десятилетия

Лихачев надеется на создание атомного локомотива в ближайшие десятилетия - 23.11.2026, ПРАЙМ

Лихачев надеется на создание атомного локомотива в ближайшие десятилетия

Глава "Росатома" Алексей Лихачев выразил надежду, что российские специалисты в ближайшие десятилетия смогут создать локомотив на атомной "тяге", идея которого... | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T18:47+0300

2026-11-23T18:47+0300

2026-11-23T18:47+0300

россия

алексей лихачев

росатом

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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Глава "Росатома" Алексей Лихачев выразил надежду, что российские специалисты в ближайшие десятилетия смогут создать локомотив на атомной "тяге", идея которого появилась еще при научном руководителе атомного проекта СССР академике Игоре Курчатове. Лихачев рассказал корпоративному изданию "Страна Росатом" о направлениях сотрудничества "Росатома" и РЖД. Как отмечает издание, отдельно глава "Росатома" рассказал об идее атомного локомотива. По его словам, проект "Атомоход" был задуман еще при Игоре Курчатове, а в 1980-х годах сформировался его технологический облик. Но до создания опытного образца дело не дошло: технологии того времени не позволяли добиться необходимых массогабаритных характеристик. "Я очень надеюсь, что в ближайших десятилетиях мы вернемся к теме атомного локомотива и, конечно же, реализуем эту мечту", - сказал Лихачев.

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россия, алексей лихачев, росатом, ржд