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Налоговая разблокировала селлеров. Почему это правильный компромисс

Налоговая разблокировала селлеров. Почему это правильный компромисс - 23.11.2026, ПРАЙМ

Налоговая разблокировала селлеров. Почему это правильный компромисс

Правительство убрало из налогового законопроекта норму, которая давала ФНС право фактически "выключать" продавца на маркетплейсах: приостанавливать прием... | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T05:05+0300

2026-11-23T05:05+0300

2026-11-23T05:05+0300

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МОСКВА, 23 ноя – ПРАЙМ. Правительство убрало из налогового законопроекта норму, которая давала ФНС право фактически "выключать" продавца на маркетплейсах: приостанавливать прием заказов и скрывать карточки товаров, если селлер не явился по вызову или не представил документы. Разберемся, почему это разумное и своевременное решение.Блокировка продаж по административному поручению налоговой — без решения суда и без доказанной недоимки — создавала серьезные риски. Продавец мог потерять весь оборот и позиции в поиске буквально за пару дней, даже если нарушение было спорным или чисто процедурным. Восстановление позиций после разблокировки никто не гарантировал: алгоритмы маркетплейсов однозначны. Площадки фактически превращались в "налоговых инспекторов" и исполнителей решений ФНС, что противоречит их роли коммерческих партнеров продавцов. Для добросовестных селлеров, особенно небольших, ошибка в коммуникации с налоговой — не тот адрес, болезнь, технический сбой — могла обернуться остановкой бизнеса.Против выступили деловые объединения, профильный комитет Госдумы и сами маркетплейсы. Главный аргумент: налоговый контроль должен оставаться исключительной компетенцией государства, а передача таких полномочий коммерческим площадкам создает конфликт интересов — маркетплейс одновременно партнер продавца и его "контролер". Критика оказалась услышанной. Это хороший сигнал: государство готово корректировать избыточно жесткие подходы, когда речь идет о работающем бизнесе.Отказ от блокировки не означает, что контроль ослаб. Наоборот, система уже работает эффективно. ФНС давно складывает выручку одного продавца со всех площадок — Wildberries, Ozon, "Яндекс Маркет" и других — и сверяет ее с декларациями. По словам главы службы Даниила Егорова, только за счет таких сверок компании добровольно задекларировали более 200 млрд рублей ранее "потерянной" выручки. Серьезный результат, достигнутый без тотальных блокировок.Новый подход выглядит взвешеннее. Площадки раз в квартал будут сообщать ФНС о налоговых рисках по специальным индикаторам. Запрашивать пояснения у продавцов будет сама налоговая. При расхождении сумм у селлера есть 5 рабочих дней на объяснения, а акт сверки с маркетплейсом площадка должна выдать в течение 7 рабочих дней.Здесь есть практическая ловушка, на которую стоит обратить внимание. Если продавец запросит акт сверки уже после получения требования от ФНС, пять дней на ответ могут истечь раньше, чем документ придет. Это создает риск формальных нарушений даже у аккуратных предпринимателей. Логично либо синхронизировать сроки, либо давать возможность продления ответа до получения акта сверки.В итоге получается более здоровая конструкция. Государство получает данные и инструменты для выявления недоплаты. Маркетплейсы не превращаются в "младших налоговиков" и не несут репутационных рисков за блокировки. Продавцы сохраняют возможность работать, пока идет разбирательство, и отвечают по существу, а не под давлением остановки продаж. При этом никто не отменял существующие полномочия ФНС: проверки, истребование документов, штрафы, обеспечительные меры в рамках обычных процедур. Просто исчезла самая жесткая и спорная "кнопка" мгновенного отключения продавца.Для рынка это позитивный сигнал. Электронная коммерция в России уже занимает существенную долю розницы, и дальнейший рост зависит от предсказуемости правил. Лучше иметь работающую систему автоматических сверок и запросов пояснений, чем механизм, который одним решением может парализовать тысячи предпринимателей. Главное теперь — чтобы квартальная отчетность площадок о рисках и процедура запросов пояснений работали прозрачно и без избыточного бюрократического давления. Иначе вместо блокировок мы получим другой, более мягкий, но все равно болезненный способ давления.Автор: Артур Леер, президент Ассоциации экспортеров и импортеров, управляющий партнер ЮК "Лекс Альянс"

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Артур Леер https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/0b/12/875342711_0:3:436:438_100x100_80_0_0_8be4fabab516e0114907f8bb5b559855.png

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Артур Леер https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/0b/12/875342711_0:3:436:438_100x100_80_0_0_8be4fabab516e0114907f8bb5b559855.png

мнения аналитиков, маркетплейсы, малый бизнес, wildberries, госдума, фнс россии