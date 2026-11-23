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Маск заявил, что Nvidia исправила ошибку, восстановив главу компании
Маск заявил, что Nvidia исправила ошибку, восстановив главу компании - 23.11.2026, ПРАЙМ
Маск заявил, что Nvidia исправила ошибку, восстановив главу компании
Американский миллиардер Илон Маск заявил, что Nvidia исправила ошибку, восстановив в должности главы компании Дженсена Хуанга. | 23.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-23T18:17+0300
2026-11-23T18:17+0300
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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Американский миллиардер Илон Маск заявил, что Nvidia исправила ошибку, восстановив в должности главы компании Дженсена Хуанга.
Ранее в понедельник Nvidia сообщила, что совет директоров компании единогласно проголосовал за немедленное восстановление Хуанга в должностях президента, генерального директора (CEO) и члена совета директоров после консультаций с представителями властей США.
"Ошибка была исправлена", - написал Маск в соцсети X.
Nvidia 12 ноября объявила об отставке Хуанга с должностей президента и гендиректора на фоне скандала вокруг его близких отношений с возглавлявшей до 2025 года компанию Megaspeed Элис Хуанг, которая занимала ключевые должности в компании, находящейся под расследованием минюста и минторга США из-за возможных нарушений экспортных ограничений.
Также утверждалось, что Элис Хуанг якобы могла служить источником информации для Китая. МИД КНР назвал беспочвенными утверждения о "китайском шпионаже" в контексте дела Nvidia.
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сша, китай, кнр, nvidia, мид кнр, мид китая
США, КИТАЙ, КНР, Nvidia, МИД КНР, МИД Китая
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Американский миллиардер Илон Маск заявил, что Nvidia исправила ошибку, восстановив в должности главы компании Дженсена Хуанга.
Ранее в понедельник Nvidia сообщила, что совет директоров компании единогласно проголосовал за немедленное восстановление Хуанга в должностях президента, генерального директора (CEO) и члена совета директоров после консультаций с представителями властей США.
"Ошибка была исправлена", - написал Маск в соцсети X.
Nvidia 12 ноября объявила об отставке Хуанга с должностей президента и гендиректора на фоне скандала вокруг его близких отношений с возглавлявшей до 2025 года компанию Megaspeed Элис Хуанг, которая занимала ключевые должности в компании, находящейся под расследованием минюста и минторга США из-за возможных нарушений экспортных ограничений.
Также утверждалось, что Элис Хуанг якобы могла служить источником информации для Китая. МИД КНР назвал беспочвенными утверждения о "китайском шпионаже" в контексте дела Nvidia.