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Маск заявил, что Nvidia исправила ошибку, восстановив главу компании

Маск заявил, что Nvidia исправила ошибку, восстановив главу компании - 23.11.2026, ПРАЙМ

Маск заявил, что Nvidia исправила ошибку, восстановив главу компании

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что Nvidia исправила ошибку, восстановив в должности главы компании Дженсена Хуанга. | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T18:17+0300

2026-11-23T18:17+0300

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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Американский миллиардер Илон Маск заявил, что Nvidia исправила ошибку, восстановив в должности главы компании Дженсена Хуанга. Ранее в понедельник Nvidia сообщила, что совет директоров компании единогласно проголосовал за немедленное восстановление Хуанга в должностях президента, генерального директора (CEO) и члена совета директоров после консультаций с представителями властей США. "Ошибка была исправлена", - написал Маск в соцсети X. Nvidia 12 ноября объявила об отставке Хуанга с должностей президента и гендиректора на фоне скандала вокруг его близких отношений с возглавлявшей до 2025 года компанию Megaspeed Элис Хуанг, которая занимала ключевые должности в компании, находящейся под расследованием минюста и минторга США из-за возможных нарушений экспортных ограничений. Также утверждалось, что Элис Хуанг якобы могла служить источником информации для Китая. МИД КНР назвал беспочвенными утверждения о "китайском шпионаже" в контексте дела Nvidia.

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