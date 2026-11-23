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Денежная масса РФ в национальном определении за октябрь выросла на 0,6%

Денежная масса РФ в национальном определении за октябрь выросла на 0,6% - 23.11.2026, ПРАЙМ

Денежная масса РФ в национальном определении за октябрь выросла на 0,6%

Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России за октябрь увеличился на 0,6% - до 138,4 триллиона рублей, следует из данных ЦБ... | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T22:19+0300

2026-11-23T22:19+0300

2026-11-23T22:19+0300

финансы

россия

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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России за октябрь увеличился на 0,6% - до 138,4 триллиона рублей, следует из данных ЦБ РФ. Показатель на 1 ноября составил 138,359 триллиона рублей против 137,575 триллиона на 1 октября. Согласно данным ЦБ, объем денежной массы за месяц вырос на 769,5 миллиарда рублей, или на 0,6%.

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финансы, россия