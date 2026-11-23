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Матвиенко призвала масштабировать практику продвижения региональных брендов

Матвиенко призвала масштабировать практику продвижения региональных брендов - 23.11.2026, ПРАЙМ

Матвиенко призвала масштабировать практику продвижения региональных брендов

Практику регионов, ставших центрами притяжения туристов благодаря вниманию губернаторов к продвижению региональных брендов, необходимо масштабировать, заявила... | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T16:31+0300

2026-11-23T16:31+0300

2026-11-23T16:31+0300

бизнес

россия

нижегородская область

валентина матвиенко

совет федерации

роспатент

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МОСКВА, 23 ноя – ПРАЙМ. Практику регионов, ставших центрами притяжения туристов благодаря вниманию губернаторов к продвижению региональных брендов, необходимо масштабировать, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Мы видим, что во многих регионах внимание губернаторов к продвижению региональных брендов конвертировалось в реальный инструмент экономического развития. Среди них Тульская, Смоленская, Нижегородская области, которые буквально за несколько лет стали крупными центрами притяжения туристов. Такой опыт необходимо масштабировать", - сказала Матвиенко на заседании Совета по вопросам интеллектуальной собственности. По ее словам, это может стать одним из направлений деятельности региональных руководителей по научно-технологическому развитию и интеллектуальной собственности. Спикер Совфеда напомнила, что ранее сенаторам поручили принять меры по регистрации как наименований места происхождения товара в своих субъектах. Благодаря этому сегодня на сайте Роспатента представлена целая "карта региональных брендов России", указала она. "Чтобы расширить возможности продвижения региональных брендов, мы инициировали введение нового объекта интеллектуальных прав - географического указания. Соответствующий закон был принят в 2019 году. За прошедшие годы был выявлен ряд точечных проблем в данной сфере, требующих донастройки законодательства. Предлагаю обсудить их, чтобы по итогам нашего заседания выйти на предложения по внесению необходимых изменений в Гражданский кодекс", - добавила Матвиенко.

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бизнес, россия, нижегородская область, валентина матвиенко, совет федерации, роспатент